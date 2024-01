Pamtimo ga kao slatkog dječaka iz hit-filma, a sada je zaveo 14 godina stariju ljepoticu koja nije odoljela njegovu seksepilu!

Prema pisanju stranih medija Will Poulter ljubi 14 godinu stariju Bobby T koja navodno i živi s njim u Londonu.

Britanski glumac Will Poulter proslavio se u filmu "We are the Millers" iz 2013. godine, zatim se nakon dužeg izbivanja vratio u filmovim "The Revenant" i "Guardinas of the Galaxy Vol. 3" te seriji "The Black Mirror", no sada svi o njemu pričaju zbog nove ljubavi.

Danas 30-godišnji Will zaveo je 14 godinu stariju manekenku Bobby T s kojom je i proveo Božić u Velikoj Britaniji. 44-godišnja Bobby, čije je pravo ime Erin Campaneris, dospjela je na naslovnice kao uspješna manekenka sa samo 15 godina, a trenutačno ima ugovore s prestižnim agencijama kao što su Ford Models, LA Models i New York Models.

Bobby je prema pisanju stranih medija prebacila posao u Veliku Britaniju, gdje i navodno živi s Willom u Istočnom Londonu. Par je postao nerazdvojan, a prema pisanju Daily Maila Will se jako zbližio s Bobbynim sinom Danielom kojeg je dobila s bivšim igračem i NFL analitičarem Markom Sanchezom.

"Bobby je provela Božić s Willom i njegovom obitelji u Ujedinjenom Kraljevstvu, što je stvarno učvrstilo njihov odnos. Provode više vremena zajedno u Londonu i kao njegova obitelj s Bobbyjevim sinom Danielom, koji je uključen u sve što rade" otkrio je njima blizak izvor za Daily Mail.

Prije Bobby, Willa su povezivali s glumicom Florence Pugh nakon što su viđeni zajedno na Ibizi, ali ispostavilo se da su bili samo prijatelji koji su zajedno bili na odmoru, što je ona tada potvrdila i putem društvenih mreža.

U posljednje vijeme mnogi su primijetili koliko se Will promijenio i da više nije slatki dječak, već seksi mladić koji je zapeo za oko mnogim obožavateljicama. Većina gledatelja Willa pamti iz filma u kojem je glumio s Jennifer Aniston, Jasonom Sudeikisom i Emmom Roberts, no nisu mogli vjerovati svojim očima kada su vidjeli njegove fotografije snimljene gotovo desetljeće kasnije, a na društvenim su se mrežama počeli širiti njihovi komentari.

"Sveca mu. Istina je. Will Poulter gori", "S tom frizurom je jako zgodan", "Oprostite, kada je Will Poulter postao seksi", "Will Poulter je zablistao", "Will je prošao seksi transformaciju i to je sjajno", "Prestanite objavljivati seksi fotografije Willa Poultera, ludo je koliko dobro izgleda", samo su neki od njih, a neki su ga čak usporedili s Liamom Hemsworthom i Matthewom Lewisom.

