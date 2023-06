Kalember objavio svoju fotografiju stariju od 50 godina, žene su poludjele: ''Uvijek sam te obožavala, zgodan bio i ostao!''

Vlado Kalember pokazao je na Instagramu kako je izgledao prije više od 50 godina pa dobio komplimente obožavateljica.

Pjevač Vlado Kalember vratio se u neka davna vremena, točnije u ona kada je svirao u školskom orkestru, pa pokazao kako je izgledao prije pedeset godina.

"Evo, to sam ja! Sviram fagot u školskom orkestru, a prošlo je samo nešto više od 50 godina. Što je to u smislu vremena? Ništa! Ionako su prošle prebrzo! Možda se zemlja vrti sve brže oko sebe i oko sunca, pa to zato vrijeme sve brže prolazi", napisao je Vlado.

"Lijepe i drage uspomene", Slažem se… Ali također mislim da si sada u najljepšim godinama jer si zasluženo stigao do zlatnih stepenica i s punom riznicom iskustva promatraš planet! Zar nije privilegija iskustveno, zrelo promatrati, sudjelovati... živjeti uz osmijeh?", "Uvijek sam te obožavala", "Vrijeme je baš ništa u tvom slučaju", "Zgodan bio i ostao pravi gospon", "Obožavam Vas odmalena", samo su neki od komentara koje je dobio.

Vlado od prvih dana karijere slovi kao miljenik žena, a mnogima je slomio srce kada se vjenčao s 30 godina mlađom violončelisticom Anom Rucner, s kojom je dobio sina Dariana. U braku su proveli osam godina, a nakon razvoda ostali su u odličnim odnosima te ih se i dalje često može vidjeti zajedno u javnosti, kao i na glazbenim nastupima.

