Iva Majoli 2006. udala se za Stipu Marića, s kojim je u braku bila šest godina i zajedno imaju kćer, a njihov se razvod pretvorio u veliku svađu koja je bila popraćena u javnosti.

Bivša tenisačica Iva Majoli ovog tjedna udala se za talijanskog poduzetnika Roberta Calegarija u Milanu.

Vezu s Calegarijem Iva je dugo skrivala od javnosti i potvrdila ju je na svojem profilu na Instagramu malo prije vjenčanja.

Majoli je ovo drugi brak, a prvi suprug joj je bio poduzetnik Stipe Marić.

Iva i tri godine mlađi Stipe upoznali su se 2003. godine, godinu dana prije nego što se ona povukla iz profesionalnog tenisa. Vjenčali su se 2006. godine u zagrebačkoj crkvi svetog Marka, koja je bila ukrašena stotinama bijelih ruža.

Mladenka je na vjenčanju bila u visokoj trudnoći, a nosila je vjenčanicu koju je naručila iz Milana. Do oltara ju je dopratio njezin otac Stanko, koji je predao ruku svoje kćeri, a uz nju su bile i majka Dragica te sestra Nina.

Nakon ceremonije uslijedila je glamurozna večera u velikom šatoru na Ivinim teniskim terenima na Cmroku, gdje je svatove zabavljao Tony Cetinski. Na raskošnu je svadbu, prema procjenama, potrošeno oko milijun i pol kuna.

Marić je na vjenčanje potrošio cijelu svoju životnu ušteđevinu jer mu je Majoli obećala sve vratiti kada dobije novac iz američkog fonda, u kojem je navodno imala milijun i pol dolara, pisao je tada Jutarnji list. No, novca na kraju ipak nije bilo, zbog čega se par samo nekoliko mjeseci nakon vjenčanja pronašao u središtu skandala koji su u medije plasirali neplaćeni organizatori njihova vjenčanja.

Iva i Stipe svojevremeno su bili "it" par te su zajedno pohodili sva važna društvena događanja, no on je nakon šest godina braka, točnije u veljači 2012. podnio zahtjev za razvod.

Njihov se razvod pretvorio u veliku svađu koja je bila praćena u javnosti. Stipe je još tadašnju suprugu prijavio u policijsku postaju zbog fizičkih prijetnji, a Iva je odgovorila iskazom da je on godinama fizički zlostavlja. Tragova da je suprug zlostavlja nije bilo, a Stipe je u javnosti priložio SMS poruke i snimke razgovora iz kojih je bilo vidljivo da ga je supruga godinama varala.

U braku su dobili kćer Miju, kojoj je danas 15 godina i koja je nakon razvoda nastavila živjeti s majkom, a krenula je i njezinim stopama te se također bavi tenisom.

