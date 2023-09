Mladoliki Tonči Huljić uživao je davne 2007. na dragom mu događanju, ali zasjenila ga je njegova Vjekoslava, i to samo jednim detaljem!

Tonči i Vjekoslava Huljić nisu propustili Runjićeve večeri davne 2007. godine, a sada su se pojavile njihove fotografije i podsjetile nas kako su tada izgledali.

Bračni par Huljić uživao je davne 2007. godine na 3. Runjićevim večerima u Splitu, a sada su se pojavile fotografije s tog, mnogim Splićanima omiljenog događanja posvećenog legendarnom skladatelju Zdenku Runjiću.

Mladoliki Tonči tada je imao 45 godina, a Vjekoslava 44, a do danas se nisu puno promijenili. On se i tada isticao svojom dužom kovrčavom frizurom, no u potpunosti ga je zasjenio Vjekoslavin dekolte, koji je istaknula u bijeloj haljini.

Nedavno su se pojavile i fotografije Tončijeve i Vjekoslavine kćeri Hane iz 2014. godine kada je s njima uživala na festivalu Dalmatinske šansone u Šibeniku. Hana je tada imala 23 godine i nije ni slutila da će se jednog dana udati za Petra Grašu. On je u to vrijeme još bio u sretnoj vezi s Danijelom Martinović, koja je upravo te godine progovorila i o njihovim planovima za bebu.

Obitelj Huljić poznata je po čestim zajedničkim izlascima, a neke od njih pogledajte u našoj galeriji.

