Ovako je Hana Huljić izgledala dok su Grašo i Danijela razmišljali o imenima za djecu, nije ni slutila što će joj se dogoditi osam godina kasnije!

Pojavile su se fotografije Hane Huljić iz 2014. godine, kada je s roditeljima Tončijem i Vjekoslavom uživala na festivalu Dalmatinske šansone u Šibeniku.

Kao kći jednog od najpoznatijih domaćih parova, Hana Huljić oduvijek je privlačila pažnju javnosti, a poznate roditelje često je pratila i na glazbenim događanjima.

Sada su se pojavile njezine fotografije iz 2014. godine, kada je s ocem Tončijem i majkom Vjekoslavom prisustvovala festivalu Dalmatinske šansone u Šibeniku, gdje je nasmijana pozirala u zagrljaju roditelja.

Hana je tada imala 23 godine i nije ni slutila da će se jednog dana udati za Petra Grašu. On je u to vrijeme još bio u sretnoj vezi s Danijelom Martinović, koja je upravo te godine progovorila i o njihovim planovima za bebu.

U nikad otvorenijem razgovoru, Danijela je tada za In Magazin otkrila da je s Grašom već razgovarala o imenima za djecu, a jedno koje je spomenula danas je posebno zanimljivo.

"Stvarno trenutno najveća želja u mom životu. Evo, istinski se nadamo da ćemo se vrlo brzo radovat'. Sin će biti Toni, to se zna, po Petrovu pokojnom djedu, a za curicu imamo dva imena, ili Luce, interesantno, potpuno su dijametralno različita pa će se možda ljudi iznenadit. Luce, zato što mi je to pravo dalmatinsko i naše i moja pokojna baka je bila Luce, ali kad sam čula ime Alba, ja sam naprosto ostala tako ushićena zato što Alba na talijanskom znači zora, isto mi je to višeznačno, i lipo i neobično, a opet nama blisko i drugačije", kazala je Danijela 2014. godine, a osam godina kasnije, Hana i Grašo dobili su kćer kojoj su nazvali upravo Alba.

Hana i Grašo kćer su dobili u srpnju 2022., a vjenčali su se u veljači iste godine.

Za njihovu vezu doznalo se samo nekoliko mjeseci nakon što je u javnost procurila vijest o prekidu Graše i Danijele, koji su zajedno proveli četvrt desetljeća, no nikada nisu stali pred oltar.

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Nekad i sad Sjećate li se koga je Ella Dvornik ljubila prije Charlesa? S bivšim koji je njegova potpuna suprotnost planirala je i neobično vjenčanje

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Slavni otac nije ju htio vidjeti niti čuti za nju čak deset godina, ali nove paparazzo fotke govore da se ipak predomislio!