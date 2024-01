Evo što se dogodilo s glavnim glumcima kultnih Sopranosa, neki više nisu s nama, a neki su odustali od glume zbog problema

Prva epizode serije "Obitelj Soprano" emitirana je prije točno 25 godina, odnosno 10. siječnja 1999. godine.

Serija "Obitelj Soprano" upisala se u povijest kao jedna od najuspješnijih i najgledanijih, a da je od njezina početka emitiranja prošlo već 25 godina, nije baš lako povjerovati.

Prva epizoda emitirana je 10. siječnja 1999. godine, a njezina kvaliteta i talentirani glumci brzo su prepoznati i nagrađeni, pa je tako osvojila ukupno pet Zlatnih globusa, 21 Emmyja i dvije nagrade Peabody. Posljednja epizoda emitirana je 10. lipnja 2007. godine, a 2021. godine objavljen je i film "The Many Saints of Newark".

Glavnu ulogu u seriji Tonyja Sopranosa odigrao je danas nažalost pokojni glumac James Gandolfini, koji je za nju nagrađen s tri Emmyja, Zlatnim globusom i tri Nagrade udruženja glumaca, a upravo mu je ona donijela najveću slavu. Uloga mafijaša dobro mu je sjela pa je neke od njih utjelovio i u filmovima "Ubij ih nježno" i "Prljavi novac", a okušao se i kao scenarist.

1999. godine vjenčao se s producenticom Marcy Wudarski te je s njom dobio sina, no razveli su se 2002. godine, a šest godina kasnije pred oltar je odveo Deboru Lin koja, im je rodila kćer Lilianu.

James je iznenada preminuo 2013. godine od posljedica srčanog udara u dobi od 51 godine, a nakon smrti otkriveno je kako je bio teški ovisnik o alkoholu i drogama, što je mnogima ranije bilo nepoznato.

Tonyjevu suprugu Carmelu Soprano utjelovila je Edie Falco, za što je i ona nagrađena s tri Emmyja, tri SAG-a i dva Zlatna globusa. Nakon završetka emitiranja "Obitelji Soprano" Edie smo mogli pratiti u seriji "Sestra Jackie", a onda i u "Horace i Pete", "Zakon i red", "Tommy" te je glumila u filmovima "Opoziv: Američka kriminalistička priča", "Avatar: Put vode", a pojavit će se i u njegovu trećem nastavku.

Jamie-Lynn Sigler u "Sopranosima" smo gledali kao Meadow Soprano, kći Tonyja i Carmele, a upravo joj je ta uloga otvorila put ka slavi. Nakon toga je snimila brojne uloge u drugim serijama i filmovima, a sa samo 20 godina godina dijagnosticirana joj je multipla skleroza, nakon čega pomaže i drugima koji su se suočili s njome.

2003. godine vjenčala se za A.J.-a DiScalu te je s njime u braku provela dvije godine, a 2016. godine rekla je da Cutteru Dyksteru, s kojim je dobila dvije djece.

Njezina brata A.J.-a u seriji glumio je Robert Iler, kojeg smo mogli gledati i u "Zakonu i redu", nakon čega je ipak donio odluku da odustaje od glume i postao je profesionalni igrač pokera u Las Vegasu.

U ranijim intervjuima iskreno je progovorio o problemima s ovisnošću, no posljednjih je nekoliko godina čist, a obožavatelji su ga do 2022. godine mogli pratiti u podcastu "Pajama Pants".

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Nekad i sad Utjelovila je upečatljivu Sašku s ožiljkom u našoj hit-seriji, a danas izgleda potpuno drukčije i živi u drvenoj kućici izvan urbane sredine!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Šuput s obitelji stigla na novu egzotičnu lokaciju, a putovali su sa stilom: "Blago vama Tatarinovima!"