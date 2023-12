Rijetki znaju tko je glumio stariju sestru u "Sam u kući 3", nije ju prepoznala ni vlastita kći: "Kako sam tek sada shvatila to?"

Scarlett Johansson glumila je u trećem nastavku filma "Sam u kući", no mnogi su to tek sada shvatili.

Obožavatelji filmske franšize "Sam u kući" raspametili su se nakon što su shvatili da se mlada Scarlett Johansson pojavljuje trećem nastavku kultnog božićnog filma, što mnogi dosad uopće nisu primijetili.

Danas 39-godišnja Scarlett u filmu "Sam u kući 3" glumila je stariju sestru Alexa Pruitta, Molly Pruitt i to kada je imala samo 11 godina. Treći dio prikazuje malenog Alexa kako se bori protiv međunarodnog terorista nakon što se kod slučajno našao autić sa skrivenim mikročipom od velike važnosti.

"Kako, dovraga, nisam znao da je Scar Jo u Sam u kući 3?", "S*anje, Scarlet je bila u 'Sam u kući'?.... Vau,", "Scarlett Johansson je u 'Sam u kući 3' i oduševio sam se", "Kako sam tek sada shvatila da je Scarlet sestra u 'Sam u kući'???", "Ja ovo nisam znao", komentari su koji su se proširili platformom X, odnosno nekadašnjim Twitterom.

Međutim, obožavatelji nisu bili jedini koji nisu prepoznali glumicu Lucy jer čak je ni njezina vlastita kći nije prepoznala u filmu.

Tijekom gostovanja u emisiji "Late Night With Seth Meyers" 2021. godine, Scarlett je rekla da njezinoj kćeri Rosie nisu namjerno dugo prikazali film, već se to spontano dogodilo.

"Naravno, naravno da smo gledali Sam u kući i ja sam se pojavila u trećem nastavku, ali joj nisam ništa rekla jer sam mislila da će napraviti veliku stvar od toga", pojasnila je.

Ali tada šestogodišnja Rosie nije odmah shvatila da joj je Molly Pruitt zapravo majka.

"Morala sam stvarno, kao reći, "Vidi tko je to? To sam ja, tvoja mama." A ona je rekla: "Oh, okej. Što god", otkrila je Scarlett koja se ponovno zbog iste teme i ovih dana ponovno našla u centru pažnje.

