Sjećate se ovog glumca iz serije koja je bila veliki hit? Sad je opet dospio u medije i to zbog velike promjene u privatnom životu!

Eric McCormack i Janet Holden razvode se nakon više od 26 godina braka, a otkriveno je i što im je presudilo.

Supruga zvijezde serije "Will & Grace", 60-godišnjeg Erica McCormacka, Janet Holden podnijela je zahtjev za razvod nakon više od 26 godina braka, navodeći kao razlog nepomirljive razlike, prenosi TMZ.

Kanadski glumac, poznat po ulozi Willa Trumana u hit NBC-jevom sitcomu, i Janet imaju jedno dijete, 21-godišnjeg sina Finnigana Holdena McCormacka i nije poznato jesu li potpisali predbračni ugovor.

Par je u javnosti posljednji put viđen zajedno 24. srpnja, dok su prisustvovali jednoj zabavi na Broadwayu u New Yorku, gdje su dobro raspoloženi pozirali fotografima na crvenom tepihu i držali se za ruke i ništa nije upućivalo da stvari među njima više ne funkcioniraju.

Eric i Janet upoznali su se 1994. godine na snimanju TV emisije "Lonesome Dove" u Kanadi, u kojoj je on glumio, a ona bila pomoćnica redatelja.

"Svoju suprugu Janet upoznao sam 1994. na snimanju TV serije. Bila je pomoćnica redatelja. Upravo sam izlazio iz veze i nije mi se moglo vjerovati. Hodao sam s glumicama, ali Janet je bila drugačija. Nosila je traperice, vozila je kamionet", prepričao je Eric za The Guardian početak njihove romanse u jednom od intervjua iz 2007. godine.

Nakon što su se zaljubili, svoju su romansu neko vrijeme tajili.

"U početku nije bila previše oduševljena. Znala je da glumci imaju puno posla, zapravo kao da posao nosite sa sobom kući. Ali uspio sam je uvjeriti. Imali smo tajnu aferu prve sezone, a zapravo, njoj je bilo puno gore, jer nije trebala niti jednom od glumaca dati povlašten tretman", prisjetio se Eric.

Međutim, nakon što je ona nakon prve sezone prešla na drugu poziciju, svoju su romansu obznanili javnosti, pojavivši se zajedno na završnoj zabavi 1995. godine. Dvije godine kasnije su se vjenčali, a Finnigana su dočekali 1. srpnja 2002. godine.

Pet mjeseci nakon što su rekli "da", Eric je preuzeo ulogu svog kultnog TV lika u "Will & Grace".

Eric je ranije rekao da mu je to što je u braku pomoglo da dosegne novu razinu slave i da mu je bilo bolje nego onda kada je bio mlađi i samac.

"Mislim da sam imao veliku sreću što sam postao poznat tek u ranim tridesetima. Da se to dogodilo kad sam bio mlađi, možda biste me vidjeli kako ispadam iz noćnih klubova. Mislim da sam se ponašao kao puno bolje ljudsko biće jer sam već bio u braku kad se sve to dogodilo", rekao je za The Guardian.

Radnja serije bila je smještena u New Yorku, a vrti se oko prijateljstva između Willa, odvjetnika homeseksualca kojeg je glumio Eric i heteroseksualne dizajnerice interijera, Grace Adler koju je utjelovila Debra Messing.

Omiljena serija izvorno je trajala osam sezona od 1998. do 2006. godine, a temeljila se na pričama četvero prijatelja, njihovim karijerama i ljubavnim životama.

Serija je ponovno pokrenuta u rujnu 2017. godine, a njezina posljednja sezona emitirana je 23. travnja 2020. nakon ukupno 11 sezona.

