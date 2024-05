Legendarni Rafo vratio se na pozornicu nakon dugo vremena, pogledajte koliko se promijenio otkako se povukao sa scene i posvetio vjeri

Rafael Dropulić Rafo nastupio je na koncertu "Progledaj srcem" u rasprodanoj Areni Zagreb.

Rafael Dropulić Rafo proslavio se 2003. godine u showu Nove TV "Story Supernova Music Talents", koji se bavio potragom za novim glazbenim zvijezdama te je kao prvo takvo natjecanje u Hrvatskoj izazvao veliko zanimanje publike.

U vrijeme prikazivanja oborio je rekorde gledanosti, a obožavatelji su kandidate pratili na svakom koraku.

Pobjedu je odnio Rafo i osvojio je nagradu od milijun kuna, od čega je veći dio iznosa darovao za izgradnju crkve u svojim rodnim Pločama. Svi se još dobro sjećaju njegova prvog singla "Ja sam Rafo", a 2005. je objavio čak i album "Mangipe". Zatim je 2008. godine osvojio još pola milijuna kao pobjednik prve "Farme", još jednog popularnog showa Nove TV.

Nakon toga se okušao kao radijski spiker, pa se povukao iz javnosti, posvetio poslu, studiranju, obitelji i Bogu. Oženio se i dobio je dvije kćeri, a u međuvremenu se i dosta fizički promijenio.

Sada se vratio na pozornicu u rasprodanoj zagrebačkoj Areni, kao jedan od izvođača na duhovno-glazbenom spektaklu "Progledaj srcem". To je uglavnom i jedini događaj na kojem se pojavljuje zadnjih godina, a kako Rafo danas izgleda, pogledajte u našoj galeriji.

"Ako ti je Bog dao neki talent, nema većeg grijeha nego ga ne koristiti! Pa čak i ovako, ustvari, ovo je najbolje što možeš radit s talentom. Pjevati Bogu. Na prvom mjestu Bog, pa obitelj, a ovo ostalo u tolikoj mjeri da ne zapostavljaš prvo dvoje", rekao je Rafo za In Magazin prije nekoliko godina.

Rafo je zadnji nastup imao na koncertu "Progledaj srcem" 2022. godine.

U emisiji ''More milosrđa'' u siječnju prošle godine Rafael je detaljno i otvoreno govorio o svojoj prošlosti, traganju za Bogom i duhovnosti.

''Moje traganje za Bogom počelo je kada sam imao 17 godina. Karakterno sam bio dosta povučen, emotivan i mogu reći, bez lažne skromnosti, dobro i poslušno dijete. Nažalost vrlo rano sam otkrio mladenački život, prvu djevojku sam imao već s 13 godina i rano sam počeo izlaziti. I za te godine sam se dosta napatio jer u to vrijeme sam još bio dijete, ali nije mi život tako izgledao. U osmom razredu osnovne škole sam primio sakrament Svete potvrde i od tada više nisam išao na misu. Jedan poznanik iz mojih rodnih Ploča mi je dao knjigu koja nije imala veze s kršćanstvom, ali mi je otvorila oči da postoji duhovno koje ja dotad nisam razumio i tu sam shvatio da nešto postoji i odlučio krenuti istraživati kakva je to 'viša sila' koja je sve stvorila. A zanimljivo je kako sam se već tada i molio, ali više kroz razgovor sam Bogu govorio 'molim te pokaži mi koja je vjera prava i koji je put pravi, vodi me'. Ali uživao sam u tom putu traganja za Bogom i za istinom", ispriča je tada među ostalim.

Prošle godine je svjedočio na 4. konferenciji katoličkih muškaraca ''Budi muškarac.''

