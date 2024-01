Privatni život naše glumačke dive obilježili su nesretni brakovi i tragedija od koje se nikad nije oporavila: "Kažu da će biti lakše s vremenom, ali…"

Mia Begović slavi 61. rođendan, a tom smo se prilikom prisjetili njezinih glumačkih početaka i najvećih uspjeha, ali i nemilih događaja koji su joj obilježili privatni život.

Proslavljena hrvatska kazališna, filmska i televizijska glumica Mia Begović rođena je 11. siječnja 1963. godine i sada slavi 61. rođendan.

Mia danas opravdano slovi kao jedna od naših najvećih glumačkih diva. Iza nje je niz predstava, serija i filmova, a već je na akademiji njezin talent bio prepoznat, pa su joj rano bili ponuđeni veliki angažmani.

Prvi film snimila je već 1985. pod nazivom "Anticasanova", a zatim su se zaredali "Heroj ulice", "U sredini mojih dana", "Najbolji", "Školjka šumi", "Captain America", "Djevojčica sa šibicama", "Ante se vraća kući" i mnogi drugi.

Ostvarila je i brojne nastupe u kazalištu, a ponajviše u Kerempuhu, te je nastupala i u inozemstvu.

Sa svojom pokojnom sestrom Enom Begović imala je premijeru predstave u Chicagu u Sjedinjenim Američkim državama, gdje su napunile dvoranu do zadnjeg mjesta, a s kazališnom družinom Histrioni izvela je "Hamleta" u Los Angelesu, Bel Airu i u Australiji.

Mia je poznata i po televizijskim ulogama, a ponajviše po telenovelama.

I dok joj na poslovnom planu od početka karijere cvjetaju ruže, privatno je pretrpjela brojne bolne udarce.

Mia nikad nije prežalila gubitak sestre, koja je tragično stradala u prometnoj nesreći na Braču 2000. godine.

"Ena mi nedostaje do boli i natrag. Strašno. Kao kažu da će biti lakše s vremenom. To su uistinu smislili oni koji nisu prošli kroz nešto takvo", rekla je jednom prilikom u IN magazinu.

Tom se prilikom osvrnula i na svoj ljubavni život, u kojem baš i nije imala sreće.

"U lekcijama sam jako dobra u poslu i u školi. A što se tiče privatnog života, tu mi nešto ne idu te lekcije. Zato što kad volim, ja se jednostavno prepuštam i ne mislim da trebam biti pametnija poslije. Volim taj osjećaj ljubavi. Ja sam u biti strastvena Dalmatinka", priznala je Mia, koja je rođena u Trpnju na Pelješcu.

Glumica iza sebe ima dva propala braka.

Prvi suprug bio joj je trofejni hrvatski vaterpolist Roberty Lopatny. Njih dvoje bili su u braku od 1990. do 1996. i zajedno su dobili kćer Maju Lenu, a Robert je u svibnju 2022. godine preminuo nakon duge i teške bolesti.

Mia se osam godina nakon razvoda udala za poduzetnika Željka Žnidarića, a njihova bračna idila potrajala je šest godina i par je 2010. godine objavio razvod. Tada su tvrdili da su se rastali sporazumno i u dobrim odnosima, no uslijedila su ružna prepucavanja u medijima, a dvije godine nakon razvoda Žnidrić je Miji priredio i jedno neugodno iznenađenje.

Nakon što se sa kćeri Majom Lenom vratila iz Kostarike, gdje su sudjelovale u showu "Survivor", Mia je naišla na zaključana vrata stana u Masarykovoj 26, u kojem je živjela s bivšim suprugom. Tvrdila je da je Žnidarić, dok je nije bilo, provalio u stan, koji se nalazio pod ovrhom, i promijenio bravu. Danima je spavala u stubištu ispred vrata stana, a pritom je i pala preko svojih torbi te je ozlijedila nogu, no nije htjela otići u bolnicu, već su joj djelatnici hitne na stubištu stavili longetu.

Željko Žnidarić preminuo je 2018., u 69. godini života.

O Mijinu ljubavnom životu posljednjih godina ne zna se ništa i vješto skriva svoju privatnost. Nemamo je često ni priliku vidjeti u javnosti, a i dalje ukrade svu pozornost gdje god se pojavi.

Kako je Mia izgledala na počecima svoje karijere i koliko se s vremenom promijenila, pogledajte u našoj galeriji.

