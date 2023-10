Mia Begović okušala se u jednoj sasvim drugačijoj ulozi od one u kojoj smo je navikli gledati i poprilično se dobro snašla

Mia Begović bila je jedna od sudionica humanitarne modne revije u Zagrebu gdje je pokazala kako se snalazi na modnoj pisti.

Glumica Mia Begović zaplesala je na crvenom tepihu humanitarne modne revije koja se održala u Zagrebu.

Pozirala je nasmiješena u crnom kompletu s neobičnim gornjim dijelom, a na to je kombinirala crne otvorene sandale na petu. U prvom planu bila je njezina frizura, a radilo se o visokoj bujnoj punđi.

Oko vrata je imala i specifičnu ogrlicu na kojoj su se nalazili blještavi zeleni detalji.

Mia je nedavno proslavila svoj 60. rođendan, a za naš IN Magazin otkrila je kako održava ljepotu i formu.

''Kradem si vrijeme za sebe, da chillam, da se punim pozitivnom energijom, da vježbam ujutro tai chi, da radim neke stvari da se dobro osjećam, i onako da više vremena posvećujem sebi jer mislim da mi više treba'', rekla je Mia i dodala:

''Tai chi vježbam već jako dugo, ja inače imam zeleni pojas i to već jedno 45 godina, jako dobro dođe za nekakav osjećaj samosvijesti, dakle vjerojatno zato podvsjesno ni nemam strah ni od mraka ni od toga da sam sama, ja imam kuću na osami, ali kuc kuc kuc, nije me strah''.

Također je otkrila i je li u njezinom životu bilo više lijepih ili onih lošijih trenutaka.

''Pamtim samo sretne dane, to je istina, jednostavno sam taj tip. To mi daje snagu, ja zaboravim ako mi netko nešto loše napravi, ja zaboravim, mene moji dragi ljudi podsjete, ali to je moja snaga, ja nisam zlopamtilo, ja nisam nikad bila ljubomorna, nemam zavisti, ja sam u biti sretna žena. Meni je čaša uvijek puna, mislim, ja jednostavno volim taj pristup, radujem se sad ovim božurima koji su tu iza mene, obožavam božure, volim taj svoj aktivitet i to je to'', zaključila je Mia tada.

