Pogledajte kakav su show Maja Šuput i njezin zgodni partner napravili u Splitu prije 15 godina, doslovno su pomeli plesni podij!

Maja Šuput i Ištvan Varga prije 15 godina natjecali isu se u showu "Ples sa zvijezdama", a tada su nastupili i na reviji Matije Vuice u Splitu.

Pjevačici Maji Šuput sve u čemu se okuša polazi od ruke, pa je tako uz glazbenu karijeru pokrenula i vlastiti brend, ostvarila se i kao voditeljica, a svake nedjelje gledamo je i kao članicu žirija u showu "Supertalent".

Šuput se 2007. godine natjecala i u "Plesu sa zvijezdama" u kojem je pokazala zavidne plesne vještini, a sa svojim partnerom i mentorom iz showa, plesačem Ištvanom Vargom, tada je nastupila i na reviji Matije Vuice u Splitu.

Fotografije s tog događaja sada su se ponovno isplivale iz prošlosti, a Maja i Ištvan tada su doslovno pomeli plesni podij, odnosno, u ovom slučaju, modnu pistu.

"Bilo je to davno, međutim i dan danas pamtim što sam sve radila i koliko sam vremena provodila u dvorani. Moj partner u plesu bio je potpuno jednako ambiciozan kao i ja, što znači da smo ulagali golemi trud da imamo što bolje rezultate, da pometemo konkurenciju. Ispala sam u polufinalu, nastupila sam u finalnoj verziji. Dan danas to iskustvo pamtim kao jedno od najtežih. Vježbanja traju satima i tako svaki dan, naročito kad uđete kasnije u drugi krug natjecanja, kad plešete dva plesa iste večeri. Tako da pamtim to kao iskustvo u kojem zaista satima vježbaš i odričeš se svega, sve podrediš tome, a s druge strane kad dobiješ aplauz i dobre bodove sve se to vrati i isplati. Sjećam se da sam se najviše trudila dobro plesati engleski valcer, jer je on bio tehnički jako zahtjevan, a tada se u showu ocjenjivala tehnika. Jako dugo sam se pripremala da mi taj engleski valcer bude u potpunosti natjecateljski točan. Dobili smo četiri desetke za njega i prvi put smo plakali od sreće", prisjetila se jednom prilikom za DNEVNIK.HR Šuput koju smo u zadnjoj sezoni showa "Ples sa zvijezdama" gledali u ulozi voditeljice.

Kako je Maja izgledala i plesala prije 15 godina te s kim se još družila na događaju koji je okupio brojna poznata lica, pogledajte u našoj galeriji.

