Kultni božićni hit slavi 40 godina od objave, no proslava je nepotpuna bez jednog člana: "Postoji osjećaj praznine biti ovdje..."

Preživjeli član grupe Wham! Andrew Ridgeley skupio je ekipu koja je bila s njim i Georgeom Michaelom i odveo ih u Švicarsku kako bi obilježili 40 godina od izlaska singla "Last Christmas".

Ove godine obilježava se 40 godina od objave kultnog božićnog hita "Last Christmas" grupe Wham!. I dok je grupa Wham! zaredala brojne uspješnice poput "Wake Me Up Before You Go-Go" i "Careless Whisper", duo kojeg su činili Andrew Ridgeley i prerano preminuli George Michael se najviše pamti po tužnoj božićnoj pjesmi koja u ovom razdoblju osvaja radijske postaje u Hrvatskoj i svijetu.

Kako bi obilježili 40 godina od originalne objave, Ridgeley zajedno s pratećim pjevačicama Shirlie Holliman i Pepsi DeMacque te glumcima iz Jonom Fowlerom, Cheryl Harrison, Pat Fernandes i Davidom Ridlerom vratio se u kabinu u švicarskim Alpama kako bi proživjeli uspomene na snimanje spota.

Ovo putovanje ujedno je zamišljeno i kao posveta Georgeu Michaelu, preminulom u 53. godini na Božić 2016. godine.

"Postoji osjećaj praznine biti ovdje bez Georgea. Kada nas je napustio, preminuo je na Božić", izjavio je Ridgeley. "Izgubiti tako dragog prijatelja, s kojim si imao posebnu vezu, bio je zaista očajan trenutak. On je bio moja druga polovica, nikada nisam zamišljao budućnost bez njega."

Ovo putovanje, koje snima i BBC, prvo je zajedničko pojavljivanje Ridgeleyja i pratećih pjevačica Holliman i DeMacque od dodjele nagrada BRIT Awards 2017. godine, kada su odali počast Georgeu Michaelu.

Od raspada grupe Wham!, Ridgeley se uglavnom držao podalje od oka javnosti, razvijajući svoje druge afinitete poput Formule 3 i glume. Međutim, nakon što nije ostvario zapažene rezultate, povukao se iz javnosti, a povremeno se pojavi u dokumentarcima i dobrotvornim akcijama te događanjima vezanima uz naslijeđe grupe Wham!.

Nakon prestanka zajedničkog rada grupe Wham!, Shirlie Holliman je pjevala prateće vokale za druge britanske izvođače, među kojima je bio i George Michael. Isto tako, Holliman je bila bekvokalistica u grupi Spandau Ballet čiji je član njezin suprug Martin Kemp.

Zanimljivo, prije nego se udala za Kempa, Holliman je bila u dvogodišnjoj vezi s Ridgeleyjem, a nakon prekida, s budućim suprugom ju je spojio upravo George Michael. Kao i Ridgeley, Holliman se povukla iz javnosti, posvetivši se djeci, kćeri Harley Moon i sinu Ronanu, danas voditelju jutarnjeg programa na radiju BBC One.

Jedno kraće vrijeme Holliman je imala duo Pepsi & Shirlie, zajedno s DeMacque. Kao i ostali članovi, i DeMacque se povukla iz javnog života, a ponekad bi se reaktivirala kada su je angažirali da pjeva prateće vokale ili kada su se održavali događaji kojim se obilježavalo naslijeđe grupe Wham!. Nešto recentniji uspjeh imao je njezin nećak Cesár Sampson, koji je predstavljao Austriju na Eurosongu 2018., osvojivši treće mjesto.

