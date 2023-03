Domaća pjevačica 80-ih je bila seks-simbol, a povukla se na vrhuncu slave jer nije htjela biti zvijezda!

Marina Perazić održala je koncert u Beogradu, a mi smo se prisjetili kako je izgledala u vrijeme dok je pjevala u grupi Denis & Denis.

Iako je od vremena kada je pjevala u grupi Denis & Denis prošlo više od 40 godina, Marina Perazić i dalje nastupa, a ovaj tjedan održala je koncert u Beogradu u sklopu Kontakt konferencije.

Danas 64-godišnja Marina još je prepoznatljiva po svojoj platinasto plavoj kosi, a rado izvodi i hitove iz doba dok je sa svojom bivšom grupom palila i žarila scenom, poput "Soba 23", "Program tvog kompjutera" i "Ja sam lažljiva".

Marina je nekoć slovila i kao jedan od najvećih seks-simbola na ovim prostorima, a na samom vrhuncu slave odlučila se povući sa scene i odseliti u New York.

"Jako me to odbijalo. Težila sam da Davoru pomognem da bude slavan. Preko noći smo postali zvijezde posve neočekivano. To je bilo - pazi što želiš, dogodit će ti se. Nismo znali koje su to posljedice kad te stalno prepoznaju", izjavila je za IN magazin Marina, koja nikada nije željela biti zvijezda i slava ju je gušila.

Davor Tolja, kojeg spominje, druga je polovica dua Denis & Denis, koji također još uživa izvodeći njihove stare hitove koji su ih proslavili.

"Zna biti jako emotivno, nekad su bili upaljači, sad su mobiteli. Ima i suza, jako su emotivni. Fenomenalno je to što su u publici jako mladi ljudi koji su to čuli od mame i tate. I kad uspiju doći do nas, slikamo se pa kažu da je to za mame i tate. Ja kažem da je to stvar kućnog odgoja, sva publika je kroz kuću nekako došla do nas", otkrili su Marina i Davor.

Davor i Marina ostali su najbolji prijatelji svih ovih godina i jedno su drugom oslonac. Iako su mediji pisali kako su se često znali svađati i miriti, Marina pamti samo jednu njihovu veliku svađu.

"Mi smo se posvađali samo jednom 1987. i nismo se čuli. Pomirili smo se 2012. i odonda smo super, baš super. Kad god nešto treba, zovem Davora", otkrila je.

Kako Marina Perazić izgleda danas i koliko se promijenila od početka karijere, pogledajte u našoj galeriji.

