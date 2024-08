Bio je tiha patnja ženama diljem svijeta, život mu je obilježila jedna od najvećih tragedija, a danas biste ga jedva prepoznali!

Michael Bergin proslavio se u kultnoj ''Spasilačkoj službi'' krajem 90-ih, a evo kako izgleda danas.

Glumca Michaela Bergina svijet je upoznao krajem 90-ih godina kad je u ''Spasilačkoj službi'' utjelovio Jacka J.D. Dariusa.

U seriji je glumio od 1997. do 2001. godine, a svojim izgledom od glave do pete bio je tiha patnja brojnim ženama diljem svijeta.

Danas biste ga jedva prepoznali, a kako izgleda pogledajte u galeriji.

Na crvenom tepihu pojavio se nakon dugo vremena i to zbog premijere dokumentarnog serijala ''After Baywatch: Moment In The Sun'' u kojoj neki od glumaca iz kultne serije govore kako je tada izgledalo snimanje i otkrivaju neke još nepoznate detalje.

I nakon ''Spasilačke'' Michael se nastavio baviti glumom, ali nijedna uloga nije mu bila više toliko značajna.

A njegov život obilježila je tragedija. Naime, Michael je ljubio Carolyn Bessette, publicisticu Calvina Kleina za kojeg je bio model.

Njihova veza bila je vrlo ozbiljna sve dok ona nije upoznala urednika časopisa Johna F. Kennedyja mlađeg, koji je sin 35. američkog predsjednika Johna Fitzgeralda Kennedyja.

Carolyn i John vjenčali su se u rujnu 1996., a tri godine kasnije poginuli su u zrakoplovnoj nesreći koja je zapamćena kao jedna od najvećih američkih tragedija.

Početkom 2004. Bergin je objavio knjigu o svom odnosu s Bessette, ''The Other Man''.

Glumac je tvrdio da su nastavili seksualnu vezu dok je Bessette hodala s Kennedyjem i tijekom njihova braka, a njezina smrt jako ga je pogodila.

2004. godine Bergin je oženio vizažisticu Joy Tilk s kojom ima dvoje djece, Jessea i Alanu.

