Cetinski je 2007. nosio frizuru koja je svima bila zanimljiva, a prošle godine podvrgnuo se transplantaciji kose i govorio o svim detaljima!

Tony Cetinski 2007. godine imao je zanimljivu frizuru, a sada su se pojavila fotografije koje su podsjetile na ta vremena.

Naš pjevač Tony Cetinski dugi je niz godina bio prepoznatljiv po svojem zaštitnom znaku, dugoj kovrčavoj kosi, no onda ju je odlučio skratiti, a potom je isprobavao i različite stilove frizure.

Jedna od upečatljivijih bila je ona iz 2007. godine kada je imao dvije različite dužine pramenova, koje je ošišao mašinicom, a zahvaljujući tome nije mogao proći nezapaženo. Na to su podsjetile fotografije s dodjela priznanja HGU-a Dadi Topiću za 40 godina rada, na kojoj se kao gost pojavio i Tony.

Lani se Tony našao u centru pažnje nakon što se odlučio podvrgnuti estetskom tretmanu presađivanja kose.

"Već dugo imao sam želju otići na transplantaciju kose i sretan sam što zbog toga nisam morao otputovati izvan granica Lijepe Naše. Iskreno se veselim rezultatima!" objasnio je Tony na društvenim mrežama.

Koliko se s godinama promijenio, pjevač se na to osvrnuo i tijekom gostovanja u emisiji "Zdravlje na kvadrat".

"Pa, kad vidim sebe i svoju glavu ujutro kad se probudim, mislim - Bože moj, pa nisi imao toliku glavu prije. Kad me u dućanu pitaju treba li mi pomoć da izaberem robu, ja im kažem da meni nema pomoći. Ne možeš ni estetskom kirurgijom popraviti više. Možeš posaditi malo kosice, što sam napravio, i to je to", zaključio je tada Tony.

