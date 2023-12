Pogledajte kako je Lepa Brena izgledala 2005. godine, tada je bila u gostima kod naše popularne pjevačice!

Lepa Brena je 2005. godine bila gošća jedne emisije koju je tada vodila Alka Vuica, a sada su se pojavile fotografije koje su tada snimljene u Zagrebu.

Legendarna pjevačica Lepa Brena ovih se dana nalazi u centru pažnje medija cijele regije i to nakon što se prvo pojavila kao gošća Aleksandre Prijović u Areni Zagreb, a potom i nakon što je u dva dana rasprodala svoja dva koncerta i najavila treći u istom prostoru i to čak godinu dana unaprijed.

63-godišnja Brena jedna je od najpopularnijih i najuspješnijih pjevačica ovih prostora čija slava ne jenjava, a sada su se u javnosti pojavile njezine fotografije iz 2005. godine. Brena na njima pozira sa svojom kolegicom Alkom Vuicom, a snimljene su u televizijskoj emisiji "Jedan na jedan" koju je vodila upravo Alka.

Lepa Brena je za tu priliku bila obukla elegantno tamno odijelo, bijelu košulju i zlatne čizmice, te plavu kosu koja joj je zaštitni znak od samih početaka karijere. Alka je pak nosila crnu kratku suknju, te ružičastu košulju koju je uparila sa štiklama.

A kako su tada izgledale pogledajte u našoj galeriji.

Inače, Lepa Brena je u samo dva dana rasprodala je i drugu zagrebačku Arenu te najavila treću.

"To su sjajne vijesti i baš sam sretna! Puno hvala svima koji su kupili karte, koji me vole i podržavaju i koji će doći vidjeti spektakl koji pripremamo, a koji i zaslužuju i očekuju. Bit će to stvarno nešto posebno, jedva čekam izaći pred svoju publiku", koja je sudeći po reakcijama i interesu za kartama s nestrpljenjem iščekuje.

"U Zagrebu mi je uvijek lijepo. Ne preostaje nam ništa drugo nego da otvorimo i treću Arenu, vidimo se i 9. prosinca!", poručila je.

Nakon što je najavila novi koncert, glazbena legenda se prisjetila stihova svoje kolegice: "Kako kaže Doris Dragović - Malo mi za sriću triba?" i zapjevala njezin hit u eteru Extra FM-a.

Podsjetimo i kako je Lepoj Breni uspjelo ono što nikome do sada nije - u samo jednom danu rasprodala je zagrebačku Arenu točno godinu dana unaprijed. Omiljena pjevačica svih generacija zahvaljujući karizmi i bezvremenskim hitovima kao što su Jugoslovenka, Hajde da se volimo, Ja nemam drugi dom, Pazi kome zavidiš, Okrećeš mi leđa, Uđi slobodno i brojnim drugim već četiri desetljeća ne silazi s vrha.

