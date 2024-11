Znate li kako je Hari Mata Hari izgledao s dugom kosom u mladosti? Ovu fotku još nikad niste vidjeli!

Hari Mata Hari jedan je od najpoznatijih pjevača današnjice u regiji, a evo kako je izgledao u mladosti.

Bosanskohercegovački glazbenik Hajrudin Varešanović, poznatiji kao Hari Mata Hari, na sceni je prisutan još od 70-ih godina prošlog stoljeća i stekao je status velike regionalne zvijezde.

No Hari se posljednjih godina povukao iz javnog života i obožavatelji ga mogu vidjeti samo na njegovim koncertima, koje i dalje rasprodaje.

Na društvenim mrežama sada se proširila njegova fotografija iz mladosti na kojoj ima dugu crnu kosu. Mnogi ga na prvu nisu prepoznali.

Hari je krajem prošle godine otkrio zašto se povukao iz javnosti.

"Javnost prima sve – od ratova, dodjele Oscara... Od 'Golubice' je prošlo 45 godina, od mog ka rada, uvijek se znalo da Hari nije taj koji se nameće i kad radi, a kamoli kad ne radi. Ja baš moram nešto dobro napraviti pa čekati da me neko dobro pohvali, kao neko dijete. Izgleda, takav je svijet da ljudi više pričaju o sebi, a ne čekaju da ih neko pohvali. Tako bi trebalo biti. Ja sam i puno radio u životu i puno koncerta, albuma, malo sam se umorio. Bilo je svega u mom životu, od korone i na privatnoj bazi... Sve je, hvala Bogu, dobro, ali to me usporilo. I to mi je malo smanjilo moj merak, užitak", ispričao je za Dnevni avaz.

Ni u Sarajevu, u kojem živi, ne može ga se vidjeti često i svugdje.

"Imam nekoliko svojih mjesta gdje se dobro jede, gdje su moji drugovi i nisam nešto šetač po gradu. Nekad sam bio, ali ljudi se mijenjaju", objasnio je.

Pjevač je i ponosni djed četvero unučadi i uživa u slobodnom vremenu s njima, ali o mirovini još uvijek ne razmišlja.

"Moj izgled i glas još uvijek su betonsko-armirana konstrukcija, samo je pitanje novih pjesama. Ako se nekad i odlučim povući, okrenut ću se pravljenju pjesama, pravljenju mladih. Poslije glazbe - glazba", poručio je.

Harry je jedan od najznačajnijih bosanskohercegovačkih kantautora, a jedan je od njegovih najvećih uspjeha treće mjesto na Eurosongu, koje je 2006. godine zauzeo s pjesmom "Lejla".

