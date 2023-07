Prepoznajete li našeg pjevača na fotografiji iz mladosti? Tada se morao skrivati od zaluđenih obožavateljica, a nedavno se oženio 25 godina mlađom!

Alen Vitasović slavi 55. rođendan, a mi smo se prisjetili kako je izgledao na početku karijere, kada su ga obožavateljice opsjedale.

Alen Vitasović karijeru započeo je 1993. godine, kada je s hitom "Ne moren bez nje" poharao domaću glazbenu scenu.

Jedan od začetnika "ča vala" ubrzo je postao jedan od najpopularnijih i najuspješnijih hrvatskih izvođača u tadašnje vrijeme, a na početku karijere poštar mu je u vrećama donosio pisma obožavateljica.

"Tad sam na kućnu adresu dobivao 50-ak pisama dnevno, svaki dan, poštari su bili ludi! Pisale su mi uglavnom djevojke, žene. Ne znam je li to bila zaljubljenost, zaluđenost, ali bilo mi je strašno neugodno, nisam znao što i kako im odgovoriti... Ipak sam ja bio samo običan dečko sa sela koji je odjednom postao popularan, u tolikoj mjeri da sam doslovce morao bježati i skrivati se po hotelskim sobama od obožavateljica", prisjetio se jednom prilikom za Jutarnji list.

Alen je bio i prva simpatija naše mlade pjevačice Domenice Žuvele, o čemu je nedavno sama progovorila.

"Ajme, Alen Vitasović nastupao je 1996. u Veloj Luci. Ja ga nisam mogla pogledati u oči kad sam ga prvi put vidjela i čula. On mi je bio prva simpatija, odrastala sam uz Vitasovićeve pjesme", ispričala je Domenica u Special Happy Showu.

Vitasović je sada je napunio 55 godina, a u rujnu prošle godine oženio se 25 godina mlađom Eleonorom, koju je dotad uspješno skrivao od javnosti.

"S Eleonorom sam već oko 10 godina i rastao sam se prije deset godina. Tako je to nekako išlo, išlo, išlo, a onda sam rekao ajde. Jer ja sam rekao da se neću više nikad oženiti, ali jesam i nije mi žao", kazao je Alen nakon vjenčanja za IN magazin.

Par se odlučio za intimno vjenčanje skriveno od očiju javnosti.

"Nisam htio to toliko tajno ni izvesti, samo sam znao da nisam htio raditi svadbu ili neke velike proslave. Bili smo kumovi, ja, Eleonora, potpisali, išli smo na večeru", otkrio je, a progovorio je i o velikoj razlici u godinama.

"Mlađa je 25 godina i u tome je problem. Ne u njoj, nego u meni. Mlađe je slađe, ali kad ona bude imala 50, koliko ću ja onda imati, 75. Živi bili pa vidjeli", rekao je tada Alen, koji s bivšom suprugom Sandrom ima dvoje djece, sina Ivana i kćer Miju.

Jedan od najiskrenijih glazbenika na domaćoj sceni otvoreno je govorio i o svojoj borbi s porocima, a iako je svjestan toga da ga je iskrenost u životu često skupo koštala, ne namjerava se promijeniti.

"Što na umu, to na drumu, to je stvarno istina. Ja sam rak u horoskopu, ono što mislim, to i kažem. Znam povrijediti sebe i druge, sve to skupa, ali ja se neću promijeniti. Iskrenost košta, koliko sam pošten, to ne mogu sam o sebi procijeniti, ali spavam mirno", poručio je jednom prilikom u IN magazinu.

O Alenu su mnogi govorili svašta, no jedan mu se trač posebno urezao u pamćenje.

"Kad sam počeo biti popularan u Hrvatskoj, rekli su da sam ja Talijan, ali ne znam talijanski i da me financira Berlusconi. Ja sam umirao od smijeha, pobijedio sam te godine na svim festivalima, da nije Berlusconija, ja to kao ne bih dobio", ispričao je svojevremeno.

Kako je Alen izgledao na počecima svoje karijere i koliko se otad promijenio, pogledajte u našoj galeriji.

