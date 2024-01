Svi su bili ljubomorni na njega, a sada on zavidi drugima, susjedi otkrili pomalo tužne detalje: "Sada je kost i koža, uplašio sam se..."

Milić Vukašinović znan je kao glazbena legenda ovih prostora, no u posljednje se vrijeme u javnosti ne pojavljuje i lošeg je zdravstvenog stanja.

Srpski i bosanskohercegovački glazbenik Milić Vukašinović i bivši član kultnih Indeksa, Vatrenog poljupca i Bijelog dugmeta ima ozbiljnih problema sa zdravljem, a njegovi susjedi sada su otkrili nove i pomalo zabrinjavajuće detalje o njegovu stanju.

73-godišnji Milić prošle je godine doživio infarkt zbog čega je osam dana proveo na intenzivnoj njezi, a prije toga je bio na operaciji noge i u bolnici je dobio bakteriju.

"Uvijek je bio mršav, ali sada je kost i koža, pa sam se uplašio da mu je još gore, ali on kaže da sada ide malo nabolje. Pohvalio mi se da možda neće ni morati na tu drugu operaciju srca što je dobra vijest. Svašta ga je snašlo, ali moramo biti iskreni, njegov je način života došao po danak", izjavio je jedan od Milićevih susjeda za Kurir.

Dodao je i da je glazbenik jako dobar čovjek, ali da je previše pio i psovao, no da ga je njegova supruga Suzana ipak uspjela smiriti.

"Rijetki su bili momenti kada je on bio trijezan ili bez opijata. Zavidjeli smo mu što živi 200 na sat, ali sada on zavidi nama na zdravlju i vitalnosti. On je u duši dobar čovjek iako ga mnogi tako ne doživljavaju zbog psovki i poganog jezika. Suzana ga je smirila i sredila. Da ona ne brine o njemu, tko zna što bi bilo s njim odavno. Ona je narodska žena, uvijek se lijepo javi i popriča", ispričao je.

Zaposlenica obližnje trgovine otkrila je pak da u kupnju dolazi samo Milićeva supruga i da mu je prestala kupovati jednu stvar.

"Pitali smo je kako mu je sada, zakačio ih je bio neki virus pored svega što im se dogodilo. Ali bore se. Ona dolazi često, kupuje namirnice i sve što im je potrebno. Jedina razlika, što njemu više ne kupuje cigarete, prestao je pušiti kada je shvatio da može ostati bez noge", ispričala je radnica.

Na nju se nadovezala jedna gospođa koja je izjavila da ga je nedavno vidjela pri povratku iz bolnice te da je jedva hodao.

"Vidjela sam ga jedan dan, mislim da se vraćao iz bolnice. Nosio je masku i izlazio iz taksija sa Suzanom. Lagano se kretao, ona ga je pridržavala. Promijenio se, ali kažu da mu je sada malo bolje. Moja kćer je jučer srela Suzanu pa joj je rekla da se izvukao. Drago mi je zbog njega, težak je to život kada izgubiš dijete", ispričala je i dodala da su mu susjedi ponudili pomoć kada se pročulo da ima problema sa zdravljem.

Upravo je period u kojem je izgubio kćer za glazbenika, očekivano, bio najteži.

"Nismo znali ni što da mu kažemo, ni čime da ga utješimo. Kretao se kao sjena. Šutio je i često sjedio tu na klupici s pogledom u daljinu. Nismo navikli da je on tako tih. Od bučnog čovjeka samo je uvenuo. I kada smo mu izjavljivali saučešće, skoro da nije imao riječi. Teško je bilo gledati ga takvog, onda se i razbolio. Nije isti čovjek", izjavio je njegov susjed iz zgrade.

