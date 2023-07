Bivši bubnjar Bijelog dugmeta hitno je hospitaliziran, supruga je otkrila njegovo stanje: ''To je tempirana bomba...''

Bivši bubnjar Bijelog dugmeta Milić Vukašinović hospitaliziran je zbog bolova u nozi, njegova supruga otkrila je kakvo mu je stanje.

Bivši bubnjar Bijelog dugmeta Milić Vukašinović hitno je primljen u bolnicu, piše Blic.

Vukašinović se trenutno nalazi u Urgentnom centru u Beogradu, a njegova supruga Suzana je za medije otkrila da su njih dvoje zbog bolova u nozi koje je glazbenik osjećao prekinuli odmor.

"Trenutno smo u Urgentnom centru, čekamo skener. Noga ga je boljela, u pitanju je aneurizma na bedru. Slijedi operacija. Milić je dobro, ali je aneurizma tempirana bomba i s njom se nikada ne zna. Zbog toga smo i prekinuli odmor. Nema panike, bit će sve u redu", rekla je Suzana za Blic.

Inače, Vukašinović je prošle godine za medije progovorio o svom privatnom životu.

Naime, zbog dugova koje mu je poslije smrti ostavila kći Maja Avdibegović, nakon što je prodao stan koji je za nju kupio u Sarajevu, nije imao novca za kupnju kuće i živio je kao podstanar. Stan u kojem je Maja živjela s partnerom u Sarajevu, navode izvori za srpske medije, bio je pod hipotekom. Iako joj je glazbenik redovno slao novac kako bi tu hipoteku otplaćivala, ona je za to vrijeme bila u paklu narkotika i sav novac trošila na drogu. Ostali su zato dugovi za mjesečne režije i taj kredit.

Maja je preminula u srpnju 2018. godine, vjerojatno od predoziranja lijekovima, a Vukašinović je odlučio prodati stan u kojem je živjela. Pomislio je kako bi taj novac mogao uložiti u kupovinu stana u Beogradu. Tamo inače već godinama živi sa suprugom Suzanom u iznajmljenom stanu.

"Točno je sve, nažalost. To je bio divan veliki stan, na odličnoj lokaciji. Stan sam prodao, ali sam sav novac morao dati kako bih isplatio tu hipoteku, koja je bila ogromna, i režije, koje Maja nije plaćala godinama. Zašto nije plaćala? Zbog droge. Heroin je pojeo taj stan. Ne znam ni sam koliko sam joj novca slao za taj stan, a ona je sve to trošila na drogu. To sam tek kasnije saznao. Zbog toga nismo mogli kupiti stan u Beogradu", rekao je.

Podsjetimo, u Bijelom dugmetu počeo je svirati 1976. kao zamjena Ipeta Ivandića. Osim s njima, svirao je još i za Indexe, Vatreni poljubac i Kodekse.

