Bili su preslatki par u kultnom filmu prije 40 godina, ali nakon toga njihova se priča neočekivano završila: "Znate da životi...."

Ralph Macchio i Elisabeth Shue bili su zvijezde filma "Karate Kid" iz 1984. godine.

Američki glumac Ralph Macchio i glumica Elisabeth Shue bili su jedne od najvećih zvijezdi 80-ih godina i to zahvaljujući filmu "The Karate Kid" u kojemu su igrali glavne uloge.

Bilo je to 1984. godine, Elisabeth je glumila Ali Mills, a Ralph njezina dečka Daniela LaRussoa, ali nakon snimanja dvojac i nije ostao u baš najboljim odnosima što se nije svidjelo njihovim obožavateljima.

To je potvrdila i sama glumica u jednom od svojih intervjua koje je dala za Collider Podcast.

“Znate da životi idu različitim putovima i nema razloga da se s nekim ostanete povezani. Mogala bih nabrojati pet različitih glumaca s kojima sam radio 1983. godine i s kojima od tada nisam razgovarala”, objasnila je glumica.

Danas 62-godišnji Ralph se u javnosti rijetko kada pojavljuje, ali kada se to dogodi sve iznenadi svojim mladolikim izgledom i tek pokojom borom. Tajnu svoje mladolikosti otkrio je u jednom intervjuu za časopis People, a tvrdi da je za sve zaslužna genetika jer i njegovi roditelji izgledaju mlado za svoje godine.

Glumac je inače 33 godine u sretnom braku sa svojom srednjoškolskom ljubavi, medicinskom sestrom Phyllis Fierro, s kojom ima dvoje djece, 29-godišnju Julie i 26-godišnjeg Daniela, kojemu je ime nadjenuo po svojoj najpoznatijoj ulozi.

Osim u dva nastavka filma "Karate Kid", Ralph se istaknuo i ulogama u filmovima "Moj rođak Vinny" i "Autsajderi", kao i u seriji "Cobra Kai", koja nastavlja pratiti život njegova protivnika u filmu "Karate Kid", Johnnyja Lawrencea, kojeg utjelovljuje glumac William Zabka.

59-godišnja Elisabeth prošle se godine našla u medijima nakon što je predstavila svoj novi film "The Good Half" na Tribeca Film Festivalu. I nju, baš kao i Ralpha, ne viđamo često, a obožavatelji se dive njezinom mladolikom izgledu.

Osim "Karate Kida", Elisabeth se proslavila i ulogom u filmu "Povratak u budućnost", a nekoliko godina kasnije bila je nominirana za Oscara zbog svoje uloge Sere u drami "Napuštajući Las Vegas" u kojoj je glumila s Nicolasom Cageom. Njezine novije uloge u filmovima uključuju one u "Kući na kraju ulice", "Battle of the Sexes", "Death Wish" i "Greyhound".

