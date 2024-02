Dok su redale svjetske hitove, pratile su ih mučne kontroverze i drame, a evo kako danas izgledaju i što rade!

Grupa Sugababes žarila je i palila svjetskom glazbenom scenom početkom 2000-ih godina, a njezine originalne članice ponovno su se okupile prije nekoliko godina i dalje zajedno nastupaju.

Britanska ženska grupa Sugababes slovila je kao jedna od najpopularnijih početkom 2000-ih godina koja je svojim hitovima pokorila glazbene top-ljestvice, a koja postoji još od davne 1998. godine.

Grupu su osnovale Keisha Buchanan, Mutya Buena i Siobhan Donaghy još dok su bile tinejdžerice, a koje su ovih dana imale razlog za slavlje jer im je uručena nagrada MOBO za nasljeđe u glazbi. Djevojke su na ceremoniji izvele i neke od svojih najvećih hitova, a nisu skrivale ponos zbog dobivenog priznanja.

“MOBOAwards, hvala vam što ste nam dodijelili Impact nagradu za 2024.! Možemo se osvrnuti na više od dva desetljeća našeg putovanja i reći da je naša glazba dirnula toliko ljudi, čak inspirirala druge umjetnike, a to je nešto na što smo ponosne", poručile su djevojke, prenosi Mirror.

No iako su žarile i palile ne samo britanskom, već i svjetskom glazbenom scenom, Sugababes su godinama pratile kontroverze, brojne drame kao i promjene njezinih članica.

Koji pjesma Sugababesa vam je najdraža? Overload

Round Round

Push the Button

Tko su Sugababes? Overload

Round Round

Push the Button

Tko su Sugababes? Ukupno glasova:

Pa krenimo od početka njihove priče.

Mutya, Keisha i Siobhan postale su grupa dok su još bile tinejdžerice. Keisha i Mutya poznavale su se iz osnovne škole, dok su Mutya i Siobhan potpisale prve poslovne ugovore o solo glazbenim karijerama sa samo 13 godina, no odlučile su raditi zajedno nakon nastupa na jednoj izložbi. Keisha im se pridružila sasvim slučajno, kada se jednom došlo u studio kako bi ih gledala što rade, kada je menadžer Ron Tom shvatio da bi one mogle biti trio. Grupa je odmah doživjela veliki uspjeh i njihov singl "Overload" našao se među deset najboljih i bio je nominiran za nagradu BRIT.

Međutim, Siobhan je iznenada napustila bend 2001. godine kako bi ostvarila karijeru u svijetu mode i nakon što je Keishu javno prozvala nasilnicom.

"Nije bilo sumnje da sam izbačena. Bilo je jasno da postoji netko u tom bendu tko me nikad nije želio u njemu, a to je Keisha. Nikada me nije htjela u tom bendu i napravila je od mog života pravi pakao. Nikada joj neću oprostiti. Iako nitko ne oprašta tom prvom nasilniku kojeg sretne u životu, zar ne? Nitko ne oprašta", izjavila je Shioban za The Sun 2009. godine.

Nju je tada zamijenila bivša članica grupe Atomic Kitten Heidi Range, a Shioban je kasnije otvoreno progovorila o vlastitoj borbi s mentalnim zdravljem u epizodi podcasta Spinning Plates iz 2023. godine sa Sophie Ellis Bextor. Objasnila je da je u vrijeme odlaska patila od kliničke depresije, a onda je i nahvalila Keishu.

"Tada sam ja bila nervozna, Keisha je bila nervozna, a i Mutya je bila nervozna. Kad ste tinejdžeri, to ne prepoznajete, povlačite se u sebe i to može izgledati kao da ste neraspoloženi. Ali sada jako dobro komuniciramo. Dajemo jedna drugoj kontakte očima na pozornici, ako netko ima malo vremena ili ne može otpjevati svoju dionicu, možemo to brzo učiniti jedna za drugo. Dakle, imati tu mrežu podrške na pozornici sada je nevjerojatno. Keisha je u tome pravi lider. Uvijek se osjećam kao da nam ona čuva leđa na pozornici. To je samo još jedan teret koji je pao s mojih leđa i sviđa mi se to", pojasnila je tada.

Pogledaji ovo Celebrity Tužna preobrazba slavne pjevačice koja je nekad bila članica benda koji je vladao glazbenom scenom

2005. godine Mutya je također napustila bend, objasnivši kasnije da je patila od postporođajne depresije nakon rođenja kćeri Tahlie, a nju je bila zamijenila Amelle Berrabah.

"Sve je postalo loše i nisam se mogla zamarati. Došlo je do točke u kojoj više nisam mogla izdržati i bilo je užasno. Sve što sam znala je da sam potištena i da želim plakati", ispričala je Mutyja u jednom od razgovora za časopis RWD.

Keisha je bila posljednja izvorna članica Sugababesa koja je napustila grupu 2009. godine. Objavljeno je da je otpuštena iz grupe, a pjevačica je na Twitteru potvrdila da nije sama donijela odluku o njenom napuštanju. Posljednja preostala originalna pjevačica, koju je zamijenila Jade Ewen, napisala je tada: "Tužna sam što moram reći da više nisam dio Sugababesa. Iako nije bio moj izbor da odem, vrijeme je da otvorim novo poglavlje u svom životu. Željela bih reći da nije bilo nikakvih svađa, maltretiranja ili bilo čega sličnog što je dovelo do ovoga. Ponekad prekid komunikacije i nedostatak povjerenja može rezultirati različitim stvarima".

Grupa se službeno razišla 2011. godine, no izvorne članice Keisha, Mutya i Siobhan ponovno su se okupile dvije godine kasnije pod imenom MKS. Tada su se suočile s teškom borbom za objavljivanjem svoje glazbe, ali konačno su 2022. godine vratile kontrolu nad svojim imenom Sugababes i pod tim nazivom nastupile na koncertu u Glastonburyju.

Nakon godina napornog rada, izdale su novi album "Lost Tapes", koji je uključivao prethodno neobjavljeni materijal i nastupile su pred velikim brojem ljudi na turneji u Velikoj Britaniji. Prošle godine grupa je objavila svoj novi singl "When The Rain Comes" i to uoči nadolazećeg albuma koji bi trebao izaći ove godine.

Mnogi obožavatelji sjećaju se Sugababesove postave s Heidi koja je zamijenila Siobhan i s kojom je grupa objavila tri albuma od 2002. do 2005. godne s hit-singlovima poput "Round Round", "Hole in the Head" i "Push the Button". Izvorne članice danas inzistiraju na tome da između njih i Heidi s kojom su snimile navedene uspješnice nema zle krvi jer nastavljaju raditi pod imenom Sugababes, a na što su bile izgubile pravo kada su napustile grupu.

"Mislim da bismo se zajedno svi složili da je Heidi imala velik udio u svemu dio i da je važan dio Sugababesa. Da je prošla to putovanje s nama i jednako je važna za putovanje Sugababesa kao sve mi", zaključila je Keisha u razgovoru za The Sun.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Luce iz Kumova konačno progovorila o vezi s glazbenikom s kojim je povezuju: ''Ljubav se dogodi kad je najmanje očekujete!''

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Nekad i sad Nives objavila svoju fotku iz mladosti, kaže da samu sebe nije prepoznala: ''Bile su mi potrebne tri minute intenzivnog buljenja...''