Kao prirodna ljepotica istaknula se u kultnoj seriji, a evo kako izgleda i čime se bavi 31 godinu kasnije!

Vicki Michelle bila je jedno od zaštitnih lica serije "Allo Allo", a glumom se bavi i danas, u 73. godini.

Britanska glumica Vicki Michelle proslavila se ulogom konobarice Yvette Carte-Blanche u kultnoj humorističnoj seriji "Allo Allo" koja je popularna i tri desetljeća nakon završetka snimanja.

Serija koja je ispočetka bila na udaru kritika jer je ismijavala Drugi svjetski rat snimala se punih deset godina, od 1982. do 1992. i imala je devet sezona, a u njoj smo upoznali niz zanimljivih i jedinstvenih likova, od kojih su se posebno istaknule ljepotice u sporednim ulogama.

Među njima je bila i Vicki koja je tada svojim izgledom oduševila obožavatelje i mnogi komentiraju kako se zapravo malo promijenila u 31 godinu i rijetki bi joj dali 72 godine koliko danas ima.

Vicki se nakon snimanja "Allo Allo" pojavila u više od trideset filmova i serija, glumi i danas pa se tako nedavno pojavila u seriji "EastEnders" a njezinim je glumačkim stopama krenula i kći Louise.

Ponosna je na svoj izgled i u nekoliko je navrata istaknula kako se nikada nije podvrgnula estetskim zahvatima i operacijama te da je odlučila stariti dostojanstveno.

"Nikada nisam radila ništa na licu, nikakvu plastičnu kirurgiju, nikakav botoks. Hvala Bogu na mojim genima, nikada nisam ništa radila i ponosna sam na to. Ja sam glumica, moje lice se mora micati. Ljudi izgledaju nevjerojatno kada odrade te procedure, ali onda im se lice ne pomiče i na kraju svi izgledaju isto. Tako da sam ja zadovoljna s onim što jesam. Mama mi je rekla da nikad ne izlazim iz kuće bez ruža, pa se i dan danas držim toga", izjavila je Vicki nedavno u razgovoru za The Sun.

Vicki je posljednjih 40 godina u braku sa snimateljem Grahamom Fowlerom, a par ima i 33-godišnju ćerku Louise.

"S mužem sam 40 godina. Ključ našeg odnosa je to što razumijemo jedno drugo. I to što smo prijatelji. Ako se želim isprazniti i vrištati, vičem, on će jednostavno čekati da prođe. To je međusobno razumjevanje i to je najvažnija stvar. Jako sam sretna", zaključila je legendarna Vicki.

