Pamtimo ga kao zbunjenog detektiva iz kultne serije, a evo koliko se promijenio otkako je stekao svjetsku slavu!

Tony Shalhoub proslavio se u jednoj od omiljenih serija "Monk" no zvjezdani status nikad nije volio i draži mu je povučeni život.

Američki glumac Tony Shalhoub sve je osvojio kao simpatični detektiv Monk u istoimenoj seriji u kojoj je utjelovio glavnog lika s opsesivno-kompulzivnim poremećajem, no danas se u javnosti rijetko pojavljuje i rijetki znaju kako izgleda.

69-godišnji Tony posljednji je put viđen prije nekoliko mjeseci u New Yorku, a danas su mu zaštitni znak njegova kovrčava, ali sada prosjeda kosa i naočale za vid.

Uloga Monka donijela mu je svjetsku slavu, no jednom je prilikom i sam rekao kako je isprva sumnjao da će ju moći odigrati na najbolji mogući način.

"Nisam znao hoću li to moći. Nisam bio siguran hoću li moći suosjećati s njim", priznao je Tony prije nekoliko godina u jednom od intervjua.

Tony, baš kao i Monk živi povučeno, nema društvene mreže i izbjegava pojavljivanja na društvenim događanjima, dodjelama nagrada i na na crvenim tepisima za razliku od većine svojih kolega.

Uvid u njegov privatni život s vremena na vremena daje Tonyjeva supruga, 74-godišnja glumica Brooke Adams i to putem društvenih mreža. Par se upoznao na Broadwayju i prvo ih je povezivalo samo prijateljstvo i on je bio u vezi s drugom ženom, no onda im se dogodila ljubav. Vjenčali su se 1992. godine i potom su odlučili posvojiti djevojčicu Josie, a godinu dana kasnije usvojili su i Sophie.

Tony je i dalje aktivan u svijetu glume, posuđivao je glas u animiranim filmovima, glumio je u serijama "We Are Men" i "Sestra Jackie" i u "The Marvelous Mrs. Maisel".

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Grudi je prekrila samo prozirnom trakom što je većinu zgrozilo, a gađenje je izazvao i još jedan detalj na njoj jer - takva je izašla na ulicu!

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Lijepu kćer Davora Radolfija nemamo često priliku vidjeti u javnosti, no zato je sve poglede krala na očevoj promociji!