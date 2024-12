Sjećate li se slatkice iz kultnog filma? Evo kako danas izgleda, a više se ne bavi glumom!

Taylor Momsen danas ima 31 godinu, a filmsku karijeru zamijenila je onom glazbenom.

Kada netko izgovori ime Taylor Momsen, možda vam na prvu nije poznato. Ako spomenete i kultni film ''Kako je Grinch ukrao Božić'' iz 2000. godine, vjerojatno ćete se sjetiti preslatke djevojčice koja je osvojila brojna srca uz holivudskog velikana Jima Carreyja.

Upravo je tu djevojčicu pod imenom Cindy Lou Who utjelovila Taylor koja je tada imala samo sedam godina. Danas 31-godišnja Momsen rado se prisjeti svoje uloge u filmu.

''Još samo tjedan dana'', napisala je na Instagramu.

Odmah su se počeli nizati i komentari brojnih obožavatelja.

''Jedan od najdražih filmova koje sam gledala od djetinjstva. Nisam mogla niti zamisliti da će ta mala djevojčica postati moja omiljena rock zvijezda'', ''Jedan od božićnih filmova koje sam gledao najviše, toliko ga volim'', ''Baš volim što i ti sama toliko voliš Cindy'', ''Trebamo nastavak ovog filma s tobom u ulozi'', ''Pomalo je smiješno što nisam znao da je ona bila u tom filmu sve do nedavno'', dio je komentara na Instagramu.

Ulogom slatke Cindy, Taylor si je utabala put u filmskoj industriji pa je njime i nastavila koračati. Kasnije smo ju gledali i u seriji ''Gossip girl''. Tamo je utjelovila Jenny Humphrey, sestru jednog od glavnih glumaca, Dana.

Ipak, nije se dugo zadržavala u svijetu filma, ali se umjetnosti nikada nije odrekla pa je postala pjevačica, predvodeći rock grupu ''The Pretty Reckless''. Nizala je hit za hitom, a neki od njih su ''Just Tonight'', ''Makes Me Wanna Die'', ''Heaven Knows'', ''Nothing Left to Lose''.

Taylor je nedavno na društvenim mrežama otkrila i da njezin bend ide na turneju s grupom AC/DC.

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Nekad i sad Prepoznajete li glumicu koju smo gledali u kultnim filmovima? Još ima zaštitni znak!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Tko je zgodni, mišićavi frajer u čijem je društvu uhvaćena J.Lo? Uhvatili ih paparazzi!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Procurio popis od 30 zahtjeva glumice za snimanja s kolegom kojeg sada tuži za seksualno zlostavljanje

Pogledaji ovo Celebrity Ella Dvornik pohvalila se skupocjenim poklonom koji je dobila od najdražih osoba: "To te ja pitam!"

Pogledaji ovo Celebrity Kći srpskog pjevača kojeg Hrvatice obožavaju prava je ljepotica, skupa su bili na Prijinom koncertu!

Pogledaji ovo Celebrity Veliki intervju s pobjednicom Supertalenta, otvorila dušu o nagradi i ocu: ''Nisam ni očekivala...''

Pogledaji ovo Celebrity Žanamari završila na Hitnoj, objasnila zašto: ''Sat vremena nisu mogli zaustaviti!''