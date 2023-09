Pamtimo ga kao zgodnog srcolomca iz omiljenog Harryja Pottera, a evo kako izgleda i što radi 20 godina kasnije!

Stanislav Yanevski proslavio se u filmu "Harry Potter i plameni pehar" u kojem je glumio Viktora Kruma, a dvadesetak godina kasnije izgleda kao potpuno drugi čovjek.

Lik Viktora Kruma bio je jedan od zapaženijih u knjigama i filmskoj franšizi o Harryju Potteru, a glumac koji ga je utjelovio danas izgleda poprilično drugačije nego ga svi pamtimo kada je glumio simpatiju Hermione Granger i igrača metloboja.

Viktora je u nastavku "Harry Potter i plameni pehar" utjelovio Stanislav Yanevski koji je 20 godina kasnije gotovo neprepoznatljiv, a takav je osvanuo na web stranici za dijeljenje videa Cameo, koji obožavatelji koriste za povezivanje sa svojim omiljenim zvijezdama i mole ih da im snime personaliziranu poruku, za što plaćaju određenu cijenu. U jednom takvom pojavio se dakle Stanislav koji se danas bavi fitnessom, isklesano tijelo je ukrasio brojnim tetovažama, a zaštitni znak mu je brada zbog koje ga je još teže prepoznati.

Bugarski glumac bio je 20-godišnjak kada je film izašao 2005. godine, a sebe kao 38-godišnjaka na svom profilu na Instagramu opisuje kao glumca i avanturista. Sa svojih 230 tisuća pratitelja redovito dijeli novosti o svojim avanturama diljem svijeta, gdje se često hvali vožnjama motociklom ili kako usavršava svoju tjelesnu formu u teretani. Još uvijek glumi i pojavio se u nekoliko filmova, uključujući "Resistance", "The 11th Grade" i "Last Man Down".

Stanislav jasno daje do znanja da je ponosan na svoje iskustvo s Harryjem Potterom i često ga se može vidjeti na konvencijama posvećenima filmu, uključujući popularni WizardCon u Dublinu. U travnju 2022. godine podijelio je fotografiju na kojoj nosi šešir za sortiranje iz Hogwartsa.

"Pravi prijatelji se nikada ne razdvajaju, možda na daljinu, ali nikad u srcu", napisao je tada.

A koliko se Stanislav do danas promijenio pogledajte u našoj galeriji.

