Pogledajte kako izgleda stariji sin Lepe Brene, miljenik žena povukao se sa scene i nije ga lako prepoznati

Stefan Živojinović povukao se sa scene i rijetko ga viđamo, no sada je na društvenim mrežama osvanula njegova rijetka fotografija.

Stariji sin Lepe Brene i Bobe Živojinovića, Stefan Živojinović poznat je široj javnosti kao pjevač i miljenik ženske publike, no u posljednje ga vrijeme rijetko viđamo jer se povukao sa scene.

31-godišnji Stefan se sa svjetla reflektora povukao 2020. godine, čak nije bio aktivan niti na društvenim mrežama, no sada se pojavila njegova rijetka fotografija i mnogi ga nisu prepoznali na prvi pogled.

Fotografiju je na Instagramu objavio njegov mlađi brat Viktor i to povodom njegova rođendana, a na njoj se vidi kako je Stefan promijenio imidž i danas ima dužu kosu i bradu.

"Podržali smo njegovu odluku da se ne bavi više glazbom. Ako smo u stanju prihvatiti tuđe odluke, zašto ne bismo prihvatili i odluke naše djece. Bitno mi je da su naša djeca sretna, a čime će se oni baviti, to je pitanje njihovih izbora, koje Boba i ja uvijek podržavamo. Sa Stefanom je sve u savršenom redu, on se sada bavi drugim poslom. Ne pojavljuje se na većim okupljanjima ljudi da ne bi dobio koronu. To je jedina priča koja je relevantna. Viđamo se u kući i družimo se, sasvim normalno", izjavila je Brena svojevremeno za srpske medije.

Svoje sinove Lepa Brena neizmjerno voli, a upravo sa Stefanom prošla je najveći strah i patnju koju neki roditelj može doživjeti jer su ga kao osmogodišnjeg dječaka oteli prije 23 godine. Maleni Stefan tad je otet ispred obiteljske kuće na Bežanijskoj kosi u Beogradu kad je otpratio majku do frizera koji se nalazio u susjedstvu. Potom se vratio kući po role, a dok je bio sam, otmičari su iskoristili situaciju i Breni priuštili niz neprospavanih noći.

Od Brene i Slobodana otmičari su tražili otkupninu od dva i pol milijuna njemačkih maraka, a sve su javili u groznom pismu, koje je, između ostaloga, govorilo i da će Stefana pronaći mrtvog ako ne predaju novac.

Brena i njezin suprug otmicu nisu prijavili jer su se bojali za život djeteta, a ni dandanas ne zna se tko stoji iza otmice Stefana, iako se prošle godine šuškalo da je obitelj otkrila tko je kriv.

''Od toga dana za mene više ništa nije isto... Sve su otmice otkrivene, samo ne i ona mojega djeteta. Ali ja sam žena koja se više ničega ne boji. Naravno da imam osiguranje - to su profesionalni ljudi koji se ne vide, ali u svakom trenutku znaju što trebaju raditi'', rekla je iskreno jednom pjevačica za srpski Telegraf.

