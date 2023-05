Pogledajte kako danas izgleda ljepotica koja je prva utjelovila slavnu superjunakinju, čini se da je za nju vrijeme stalo!

Lynda Carter proslavila se u 1970-ima kao originalna Wonder Woman, a i danas svojom pojavom izaziva nevjericu.

Američka glumica, pjevačica, manekenka i bivša misica Lynda Carter (71) svjetsku slavu stekla je u 1970-ima, kao prva televizijska Wonder Woman.

Uloga superjunakinje donijela joj je i status seks-simbola, a 1972. godine okrunjena je i kao Miss SAD-a, pa je u to vrijeme opravdano slovila i za jednu od najljepših žena svijeta.

Dana najveće slave sada se prisjetila i na svojem profilu na Instagramu, gdje je podijelila jednu svoju staru fotografiju u kupaćem kostimu.

Iz Hollywooda je otišla prije 30 godina, no kratko se vratila na velika platna i to u filmu "Wonder Woman" iz 2020. godine, u kojem naslovnu ulogu igra Gal Gadot.

Zadnjih je godina rijetko imamo priliku vidjeti i u javnosti, no u ožujku ove godine fotografi su je snimili na Broadwayu gdje je svojom pojavom sve oborila s nogu, iako je bila u opuštenom izdanju s crnom kožnom jaknom.

Lynda je 37 godina bila u braku s biznismenom Robertom Altmanom, koji je preminuo 2021. godine.

Kako Lynda izgleda danas i koliko se promijenila od dana najveće slave, pogledajte u galeriji.

