Sjećate se grupe Valentino? Proslavili su se 80-ih hitovima koji se još pjevaju, a evo kako danas izgleda njihov osnivač i frontmen

Zijo Rizvanbegović, poznat i kao Zijo Valentino, najavio je novi koncert grupe Valentino koju je osnovao prije više od 40 godina.

"Oka tvoja dva", "Samo sklopi okice", "Volim te još"; neki su od bezvremenskih hitova sarajevske grupe Valentino koju je davne 1982. godine osnovao Zijo Rizvanbegović, poznat i kao Zijo Valentino.

Grupa i dalje postoji i trenutno su na turneji naziva 40 plus, koju su započeli u Zagrebu 24. studenog prošle godine, a 3. kolovoza nastupit će u Puli.

Zijo, koji je od samog početka grupe i njezin glavni vokal, za Index je otkrio kako se Puli posebno veseli.

"Posljednji put sam tamo svirao još prije dvadesetak godina i sjećam se sjajnog prijema publike, kao i ambijenta", prisjetio se.

"Za publiku smo pripremili show od dva i pol sata u prekrasnom ambijentu Kaštela. Pogled na more ide jako dobro uz naše pjesme, kao i ribice i vino. Ja sam pored silnih muzičkih škola najbolje naučio svirati na dalmatinskim plažama još kao pubertetlija, tako da moje pjesme puno duguju Jadranu za silne nemire i inspiraciju. Inače, u pregovorima smo za Slavonski Brod i Osijek, kao i za još jedan koncert u Zagrebu u desetom mjesecu", najavio je Zijo, a kako danas izgleda frontmen jedne od najpopularnijih grupa bivše države, pogledajte u našoj galeriji.

Grupa Valentino nedavno je svoje obožavatelje obradovala ii novim singlom "Neću kući" za kojeg Zijo priznaje, da je većim dijelom autobiografski.

"Onda sam se sjetio jedne svoje pričice emotivne, što nam se događalo u životu, gdje sam izašao iz veze, pokazao joj vrata, uzeo kofer i niz ulicu. Kiša je zarominjala i ja ušao u neki kafe i tamo upoznam žensku koja mi vrati samopouzdanje, osmijeh na lice i vrati me na kolosijek ljubavi i sreće i hvala joj. To je bilo prije sto godina, ali zapamtim te svoje patnje", priznao je nedavno u IN Magazinu.

Ispričao je i kako su u karijeri dugoj više od četiri desetljeća proživjeli mnogo zanimljivih anegdota, pogotovo na vrhuncu njihove karijere, zbog čega se Zijo sada uhvatio i pisanja knjige.

"Ali sam lijen, kao lijena buba. Prvi sam počeo pisati autobiografiju i na kraju su svi završili iz Sarajeva i onda moj back vokal Mila i ona je završila, a ja sam još uvijek na dvjesto strana. Planiram petsto, ali morat ću završiti vrlo brzo jer mislim da će biti interesantna", najavio je Zijo, koji ujedno radi i na novom albumu.

"To će biti osam ili devet ploča i bit će dvanaest singlova, tko voli taj sound. Zbog korone nismo mogli da preciziramo točno obljetnicu pa smo stavili 40 plus. Plus nije site za odrasle nego je plus ono koliko nam je trebalo da dođemo u priliku da snimimo prvu pjesmu", kaže Zijo.

Ovaj roker u duši napominje kako ne namjerava u skorašnje vrijeme u glazbenu mirovinu, jer još je mnogo pjesama koje želi pokloniti publici iako kaže, neke od najvećih hitova teško je nadmašiti.

"To ti je prokletstvo nas autora, posebno iz tih generacija. To je i Jagger reko – nikog ne zanima naša nova pjesma. Tvrdim da stvarno imam klinačke energije i da mi pjesme idu lagano. Međutim slušaoci stalno "ajde - Samo sklopi okice ili Bez tebe“, vade te stare pjeme. To je proklestvo, kad se žali i Jagger žalim se i ja, haha imamo isti problem", zaključio je Zijo u In Magazinu.

