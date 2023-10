Pamtimo ga kao zbunjenog čarobnjaka iz hit-filmova, a evo kako danas izgleda i zašto mu sve svi redom čude!

Matthew Lewis je u filmovima o Harryju Potteru utjelovio Nevillea Longbottoma, a danas nimalo ne nalikuje tom zbunjenom i nespretnom malenom čarobnjaku.

Britanski glumac Matthew Lewis proslavio se u filmovima o Harryju Potteru u kojima je glumio Nevillea Longbottoma, a ovog 34-godišnjaka danas nije lako prepoznati zahvaljujući transformaciji kroz koju je prošao.

Matthew je gostovao u jednoj britanskoj emisiji u kojoj ga voditeljica Jackie O nije prepoznala, sve dok se novinarka Brooklyn Ross nije našalila da je sada puno zgodniji nego što je bio u filmovima.

"Znam tko si! Glumio si Nevillea Longbottoma. Procvjetao si, to je tako cool! Toliko si narastao od tada! Izgledaš kao da si bio na rekonstrukciji lica", rekla mu je Jackie.

Matthew je u svih osam filmova o popularnom čarobnjaju glumio nespretnog i zbunjenog Nevillea Longbottoma i to u razdoblju od 2001. do 2011., odnosno u dobi od svoje 11. do 21. godine.

Od tada se stvarno promijenio, a neka veća glumačka ostvarenja nije ostvario i sam priznaje da su ti filmovi bili vrhunac njegova karijere.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Anu Gruicu u šetnji s mužem zasjenila je njegova zgodna kći koja je pokazala adute u golišavu izdanju!

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Njezine gole grudi ispod prozirne tkanine nisu promakle paparazzima, ali iz sjene starije sestre ni tako neće izaći