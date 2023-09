Bio je jedan od najzgodnijih spasilaca u popularnoj seriji, a evo gdje je i kako izgleda danas!

Jose Solano bio je jedan od najzgodnijih muškaraca koji su glumili u Spasilačkoj službi, a evo kako izgleda danas.

"Spasilačka služba" bila je serija koja je dugih 12 godina gledatelje držala prikovane uz male ekrane, a tu moć ima još i danas.

Kroz scene ove serije prošlo je bezbroj zgodnih žena i muškaraca, a većinom se na spomen ''Baywatcha'' odmah pomisli na zgodne glumice koje su utjelovile spasiteljice. Međutim, bilo je tu i zgodnih muškaraca koji su svojim mišićima svima ostali u sjećanju, a jedan od njih je i Jose Solano.

Jose je u ''Spasilačkoj službi'' glumio Mannyja Gutierreza i bio je prvi Latinoamerikanac koji je imao glavnu ulogu u toj seriji.

Časopis YM proglasio ga je jednim od 50 najljepših ljudi na svijetu nakon pobjede na njihovu izboru "Muškarac godine".

Ali danas izgleda potpuno drugačije.

Nakon ''Baywatcha'', nastavio je glumiti u nekoliko filmova poput ''Course of Alcatraz'', ''4:44 posljednji dan na Zemlji'' i ''Juarez: Stages of Fear'', ali onda se povukao iz glume i drži se podalje od javnosti.

Njegove posljednje fotografije na crvenom tepihu datiraju iz 2010. godine, a već je tada bio punašniji stariji gospodin koji će teško prepoznatljiv naspram njegovih fotografija iz mladosti.

Koliko se promijenio, možete pogledati u našoj galeriji.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Tko su lijepe sestre Anje Alavanje Viljevac? Naša voditeljica podijelila je njihovu zajedničku fotku na poseban dan!

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Marko Livaja proslavio je ulazak u četvrto desetljeće života, njegova Iris podijelila je fotke torte koja je bila pravi hit!