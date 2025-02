Sjećate se Joea iz serije "Moderna obitelj"? Danas bismo ga jedva prepoznali!

Malenog Joea Pritchetta u seriji "Moderna obitelj" četiri sezone je tumačio Jeremy Maguire, koji danas ima 13 godina.

Najmlađeg člana obitelji Pritchett Joea zadnje četiri sezone popularne serije "Moderna obitelj" glumio je Jeremy Maguire. On je došao u seriju početkom sedme sezone, kada je kao četverogodišnjak preuzeo ulogu od Piercea Wallacea i ostao do završetka serije, kada su Joea na sportskom terenu pratili roditelji Jay i Gloria (Ed O'Neill i Sofia Vergara).

Nekadašnje slatko dijete danas je 13-godišnji tinedjžer kojeg ne bismo prepoznali kao malenog Joea. On je viđen krajem prošle godine kada je zajedno s (polu)bratom s malih ekrana Ricom Rodriguezom (Manny Delgado) pozirao na premijeri serije "Wizards Beyond Waverly Place".

Jeremy Maguire - 1 Foto: Youtube

"U ovom trenutku trebamo spin off", "Vau, zbilja starim", "Da smo barem imali još nastavaka", "Ujedinila su se braća iz televizijske serije!", "Nedostaje mi serija", napisali su fanovi ispod njihove zajedničke fotografije.

Otkako je serija prestala s emitiranjem 2020., netom prije svjetske zdravstvene krize, Maguire nije imao previše novih projekata. Zadnje gdje je glumio bilo je u seriji "SWAT" u jednoj epizodi iz 2023. godine.

Jeremy Maguire - 1 Foto: Profimedia

Aktivan je na društvenim mrežama, a nedavno se pohvalio kako je snimio nove promotivne fotografije. Za sebe voli reći da je 30-godišnja u tijelu tinejdžera te da je nakon završetka snimanja serije bio tužan.

"Kada odrastaš i ispred lica ti je kamera, ponekad ti ne dođe do glave da ti ono nije tvoja obitelj. To mi je bilo teško jer sam ih sve volio. Kada je "Moderna obitelj" završila sa snimanjem, bio sam tužan jer je to bio jedini život koji sam poznavao", ispričao je Maguire.

Jeste li gledali seriju "Moderna obitelj"? Da

Ne Da

Ne Ukupno glasova:

Kako danas izgleda Rico Rodriguez, pogledajte OVDJE.

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Zoran Milanović nakon inauguracije pozirao s djevojčicom o kojoj opet govori cijela Hrvatska!

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Milanovićeva lijepa nećakinja imala je svoje mjesto pored njegovih sinova u prvom redu

Pogledaji ovo Zanimljivosti Zgodni unuk Stjepana Mesića ukrao pažnju na inauguraciji, cijelo je vrijeme pazio na djeda

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte prvu službenu fotografiju Zorana Milanovića s obitelji nakon inauguracije!

Pogledaji ovo Celebrity Što je to nosila u rukama? Bivša predsjednica na Milanovićevu je inauguraciju došla sa zgužvanom vrećicom

Pogledaji ovo Celebrity Tko su sinovi Zorana Milanovića? Zbog očeve inauguracije napravili su rijedak istup u javnosti