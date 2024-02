Pamtimo je kao plavušu spletkarošicu iz legendarne "Sante Barbare", na filmu se skinula sa samo 15 godina, a evo kako danas izgleda i što radi!

Robin Mattson glumila je u seriji "Santa Barbara" i to Ginu DeMott Capwell.

Jedna od najpoznatijih američkih sapunica svih vremena, kultna "Santa Barbara" dala je pregršt osebujnih i zanimljivih likova, a jedan koji se dobro pamti je ona Gine DeMott Capwell.

Spletkorišicu Ginu u seriji je utjelovila danas 67-godišnja američka glumica Robin Mattson, rođena 1956. u Los Angelesu, a koja je osim u "Santa Barbari" glumila u serijama "General Hospital" i "All My Children".

Osim glumom bavila se pisanjem pa je 1997. godine napisala vlastitu kuharicu naziva "Soap Opera Cafe: the Skinny on Food From a Daytime Star", a posvetila ju je osobi koja joj je pomogla da shvati da ima veliku strast prema kuhanju, a to je njezin otac, Paul Mattson.

Od lipnja 1996. do ožujka 1997. imala je čak vlastitu kulinarsku emisiju na Lifetime mreži pod nazivom "The Main Ingredient", a glumom se nije prestala baviti posljednja tri desetljeća.

Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate se fatalnog Cruza iz kultne "Sante Barbare"? Žene su za njegovu ljubav plaćale mise, a evo kako danas izgleda!

Obično je glumila plavuše koje vole spletkariti, a prije nego je počela glumiti u sapunicama, izazvala je kontroverze kada se samo 15 godina pojavila u filmu "Bonnie's Kids", a isto je ponovila i dvije godine kasnije u filmu "Candy Stripe Nurses".

Kad ne glumi, Robin danas uživa u skijanju i klizanju, kao i u vrtlarstvu i uređenju, a ima i profil na Instagramu na kojem ju prati nešto manje od dvije tisuće ljudi.

Iza sebe ima jedan propali brak s Rayem Manzellom koji je potrajao od 1978. do 1984. godine, a od 2006. udana je za Wernera Rotha.

