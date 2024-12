Prepoznajete ga? Gledali smo ga u vječitom klasiku, koji će se sigurno opet naći na listi mnogima!

Kanadski glumac Hart Bochner u vječitom klasiku ''Umri muški'' utjelovio je Harryja Ellisa.

Glumac Hart Bochner gledateljima ispred malih najpoznatiji je po ulozi Harryja Ellisa u filmu ''Umri muški''. Iako nije bio jedan od glavnih negativaca u filmu, utjelovio je suparnika Bruceu Willisu.

Ipak, ovog 68-godišnjeg kanadskog glumca nemamo više priliku često vidjeti u javnosti.

Sada su ga paparazzi uspjeli fotografirati u Los Angelesu, a brojni ga na prvu nisu prepoznali. Glumac je slobodno vrijeme iskoristio za šetnju, a društvo mu je pravila nepoznata žena i pas.

Za ovu prigodu nosio je ležernu modnu kombinaciju.

Osim spomenutog klasika, imao je i uloge i drugim filmovima i serija. Pojavio se u filmovima kao što su ''Breaking Away'', ''Terror Train'', ''Rich and Famous'', ''The Wild Life'', ''Making Mr. Right'', ''Supergirl''.

Preminula zvijezda filma Umri muški, obitelj se od njega oprostila dirljivim priopćenjem, više o tome pročitajte OVDJE.

