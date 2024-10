Žene je kupio kao seksi štreber, a u novoj seriji koja je pravi hit opet osvaja obožavateljice!

Adam Brody ovih dana osvaja srca obožavateljica u novoj Netflixovoj seriji ''Nobody Wants This''.

Adama Brodyja svi pamte po ulozi Setha Cohena u seriji ''O.C.'', a iako se godinama nije nigdje pojavljivao, sad ima novu ulogu.

Na Netflixu ga možemo gledati u novoj seriji ''Nobody Wants This'', a o čemu se točno radi, pisali smo OVDJE.

Ovo je Adamova prva veća uloga nakon 20 godina, a u našoj galeriji pogledajte kako izgleda danas.

Iako ima već 44 godina, Adam se gotovo ništa nije promijenio, a osim što i dalje nosi kovrčavu kosicu, jedino što mijenja njegov imidž je brada.

Dugi niz godina Adama su nazivali najseksi štreberom Hollywooda, a za ovu ulogu dobio je čak tri Teen Choice nagrade.

Upravo zato mnogi su očekivali da će njegova karijera prerasti u pravu holivudsku karijeru o kakvoj se mašta, no njegov uspjeh tu je stao.

Angažman u seriji ''The Oranges'' 2011. godine zbližio je Brodyja sa suprugom Leighton Meester s kojom je u braku od 2014. godine.

Iako je bio zauzet kad ju je upoznao, nakon nekoliko mjeseci Adam Brody zaljubio se u kolegicu glumicu, a vrlo brzo shvatili su da je to to. Zaručili su se u studenom 2013, u manje od godinu dana nakon što su započeli vezu, a strogo tajno vjenčanje održano je u veljači 2014. u sjevernoj Kaliforniji.

U kolovozu 2015. postali su roditelji djevojčice, a godine 2020. dobili su i sina.

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Mate Rimac ima novu djevojku? Nevera je viđena u dvorištu njezine kuće, a postoje i njihove zajedničke fotografije

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Glumica se udala za ženu nakon što je godinama ljubila muškarce, zavjete su izmijenile u našem susjedstvu!

Svijet ga zna kao princa Williama, a ovo je lažno ime koje je koristio dok je bio na faksu!

Prija se povlači iz javnosti, sve je objasnila: ''Kao što sam i na svom Instagramu objavila...''

Pogledaji ovo Celebrity Fotografija glumice u toplesu raspametila ekipu na Instagramu, a komentira se još nešto baš uočljivo!

Pogledaji ovo Celebrity Zovu je kraljicom oblina, a u prilog tome sigurno idu i ove fotografije u haljini kojom ih je ponosno istaknula!

Zgodni sin Aljoše Asanovića podijelio prvu fotku s novopečenom suprugom, čini se kako im brak baš godi!

Vijest o smrti jednog od tada najpoznatijih pjevača potresla je regiju, ali njegova glazba i danas živi