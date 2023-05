Prepoznajete li ovu zvijezdu velikih filmskih hitova? Baš se drastično promijenio od uloga koje su ga proslavile!

Hugo Weaving snimljen je u Londonu u šetnji sa suprugom, a na novim fotografijama obožavatelji bi ga teško mogli prepoznati.

Britanski glumac Hugo Weaving (63) u dugogodišnjoj karijeri ostvario je niz uloga, od kojih su se dvije posebno istaknule.

U Hollywood se probio kao negativac Agent Smith u sva tri nastavka filmova "Matrix", a glumio je i poluvilenjaka lorda Elronda u trilogiji "Gospodar prstenova", no otad se znatno promijenio.

Weaving je ovog tjedna snimljen u šetnji Londonom s nevjenčanom suprugom Katrinom Greenwood, s kojom je u vezi od 1984. godine i zajedno imaju dvoje djece, sina Harryja i kćer Holly.

Zbog sijedih brkova i brade te proćelave glave Huga nije baš lako prepoznati na novim fotografijama, a izgleda i znatno drugačije nego u filmovima koji su ga proslavili.

Inače, Hugo je glumio u nekoliko nastavaka "Transformera", kao i u filmovima "O za osvetu", "Kapetan Amerika: Prvi osvetnik", "Hobit".

U intervjuu 2020. godine otkrio je kako bi volio ponoviti svoju ulogu Agenta Smitha u četvrtom nastavku "Matrixa", koji je objavljen naredne godine, no raspored mu to nije dopustio.

"Jako sam to želio jer mi je cijela ekipa baš draga, no u to sam vrijeme glumio u predstavi koja se preklapala s datumima snimanja filma", objasnio je glumac.

Kako je Hugo Weaving izgledao u filmovima koji su ga proslavili i koliko se otad promijenio, pogledajte u galeriji.

