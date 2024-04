Pamtimo ih kao mlade junake koji su spašavali svijet u hit-seriji, a evo gdje su 31 godinu kasnije!

Franšiza Power Rangers pokrenuta je 1993. godine, a mi smo se prisjetili glumaca iz njezine originalne i prve postave, koju njezini obožavatelji još dobro pamte.

Američka dječja serija Power Rangers bila je veliki hit tijekom 90-ih godina, njezini su se nove epizode jedva čekale, a junaci u pripijenim trikoima u boji borili su da spase svijet.

Glavne uloge pripale su Amy Jo Johnson koja je utjelovila ružičastog Power Rangers, Austin St. John bio je crveni, Thuy Trang žuti, Walter Emmanuel Jones crni, David Yost plavi, a Jason David Frank zeleni i bijeli. Neke od njih danas nije lako ni prepoznati, neki nažalost više nisu među živima, ali obožavatelji serije i dalje se dobro sjećaju originalne postave.

Austin St. John glumio je Jasona Crvenog rendžera u originalnoj seriji, kasnijoj seriji Power Rangers Zeo (u kojoj je bio zlatni rendžer), filmu Turbo o Power Rangersima te u epizodama Power Rangers Wild Force i Power Rangers Beast Morphers. Nakon četiri godine vojne službe u kojoj je radio kao bolničar, Augustin je odigrao glavne uloge u filmovima Monsters at Large 2018. godine i A Walk With Grace 2019., a tri godine kasnije uhićen je zbog sudjelovanja u prijevari vladinog programa pomoći poslovanju u vezi s COVIDOM-19.

Nakon što je bila Žuta rangerica Trini u originalnoj seriji Mighty Morphin Power Rangers, glumica Thuy Trang pojavila se u filmovima "The Crow: City of Angels" i "Spy Hard", a njezin mladi život prekinut je kada je imala 27 godina, nakon što je sudjelovala u tragičnoj prometnoj nesreći 2001. godine.

Walter Jones koji je glumio Zacka, Crnog Rangera, nakon serije je posudio glas u nekoliko videoigara i u animiranim filmovima, odigrao je uloge u serijama "Malibu Shores" i "Space Cases" i "The Shield", pojavio se u epizodama "Family Matters", "Buffy the Vampire Slayer" i "CSI", a mogli smo ga gledati i u filmovima "Popstar: Never Stop Never Stopping" iz 2016. godine, "Memoirs of a Fighter" iz 2021. godine te "House Party" koji je snimio prošle godine.

David Yost glumio je Billyja iliti Plavog Rangera u originalnoj seriji, kao i u filmu "Power Rangers" iz 1995., u kasnijoj seriji "Power Rangers Zeo" i u "Power Rangers Dino Fury" iz 2023. Glumac je inače bio otpisan iz serije nakon što je jednog dana napustio set u znak protesta protiv članova ekipe koji su ga uznemiravali zbog toga što je gay. Kasnije je odbio poziv da se ponovno okupi s originalnom postavom serije povodom 20. godišnjice franšize koja je obilježena 2013. godine, a u znak podrške nije se pojavio ni Walter Jones. Yost se pojavio u filmovima "Ladykiller" iz 1996. i "Degenerate" 2012., ali je većinu svoje karijere nakon Rangersa proveo producirajući, a kratko je radio kao producent "The Real Housewives of Beverly Hills".

Jason David Frank, koji je glumio zelenog Power Rangera u kultnoj seriji, preminuo je u dobi od samo 49 godina, nakon što je sam sebi oduzeo život. Iza njega je ostalo četvero djece - Hunter, Jacob, Skye i Jenna, njegova supruga Tammie Frank, s kojom je bio u braku od 2003. godine, podnijela je zahtjev za razvod ranije ove godine nakon što je glumca optužila za nevjeru. Prethodno je bio u braku sa Shawnom Frank od 1994. do 2001. godine.

Frank je bio najpoznatiji po ulozi Tommyja Olivera u seriji "Mighty Morphin Power Rangers", koja je prvi put emitirana 1993. godine, a njegovi kolege oprostili su se od njega putem društvenih mreža.

"Ne mogu vjerovati... RIP Jason David Frank. Srce mi je slomljeno jer sam izgubio još jednog člana naše posebne obitelji", napisao je njegov kolega iz serije Walter Jones, koji je utjelovio crnog Power Rangera.

Jason je bio jedan od tinejdžerskih superheroja, ali njegov životni put krenuo je potpuno drugim smjerom. Nakon svoje glumačke avanture u potpunosti je promijenio imidž, ukrasio je tijelo tetovažama i bavio se raznim borilačkim vještinama. Postao je profesionalni MMA borac, a najviše je uživao u radu s najmlađima, koje je podučavao borilačkim vještinama.

Nakon što je Amy Jo Johnson glumila Kimberly iliti ružičasto rangera u "Mighty Morphin Power Rangers", nastavila je ulogu u "Mighty Morphin Power Rangers: The Movie" i filmu "Turbo o Power Rangersima" iz 1997., te je napravila cameo u ponovnom pokretanju 2017. godine.

Osim toga zapažene je uloge odigrala u serijama "Felicity", "The Division", "Covert Affairs" i "Flashpoint", a pojavila se u raznim TV filmovima i epizodama drugih serija. Debitirala je kao scenaristica i redateljica s filmom "The Space Between" iz 2017., u kojem je i glumila, a nastavila je režirati s "Tammy's Always Dying" iz 2019. i epizodom "Superman & Lois" iz 2022. godine. Također je i pjevačica i tekstopisac te je izdala tri albuma.

