Svojim špijunskim avanturama prikovali su djecu uz male ekrane, a evo gdje je danas originalna postava filma Spy Kids!

Dok Netflix ovog tjedna pokreće svoj potpuno novi nastavak "Djeca špijuni: Armagedon", evo gdje je danas glavna ekipa iz originalnog filma ''Djeca špijuni'', 22 godine nakon izlaska akcijskog hit-trilera.

Povodom izlaska novog nastavka filma ''Djeca špijuni: Armagedon'', koji će se emitirati na Netflixu, podsjetite se gdje je danas originalna postala ovog filma koji je početkom 2000-ih prikovao djecu i mlade uz ekrane.

Gledatelji su tad pratili dvoje djece Carmen i Junija dok kreću u uzbudljivu i opasnu misiju spašavanja svojih roditelja, koji su bivši špijuni, od zlog zlikovca Miniona koji ih je oteo. Tijekom uzbudljive misije na djeci špijunima je da spase svoje roditelje i svijet od robodjece i čudovišta palčića.

Hit-film bio je toliko omiljen među obožavateljima da su filmaši napravili još tri dijela, a sada i četvrti.

A osim Carmen i Junija koje su glumili Alexa PenaVega i Daryl Sabara, evo gdje su danas i ostali glumci.

Neki od njih nastavili su s glumačkom karijerom, a neki su se okušali u ''Plesu sa zvijezdama'' i otvaranju svoga restorana.

U ''Djeci špijunima'' Daryl Sabara glumio je omiljenog glavnog lika Junija Corteza kao jednu od svojih prvih uloga u Hollywoodu sa samo devet godina. U filmu Juni je bio Carmenin mlađi brat i poput svoje sestre nije imao pojma da su njegovi roditelji špijuni sve dok nisu bili oteti. Juni je prikazan kao čudan, nesiguran dječak koji je život živio kao svoju omiljenu televizijsku seriju ''Floop's Fooglies''. Ali kada je bačen u misiju opasnu po život da spasi svoje roditelje, on je u stanju pokazati svoju hrabrost i pridobiti poštovanje svoje starije sestre.

Od Darylove izvedbe kao dječjeg glumca u filmskoj hit-franšizi, nastavio je glumiti u brojnim filmovima i televizijskim serijama uključujući ''Noć vještica'', ''Zločinačke umove'', ''Prijatelje'' i još mnogo toga. Osim tradicionalne glume, Daryl je posudio i svoj glas za Hero Boya u ''Polarnom Expressu'' i Petera Cratchita u ''Božićnoj priči''. Nastupao je i kao sudac na natjecanju ''America's Most Talented Kid'' 2003.

Danas je u braku s poznatom pop-pjevačicom Meghan Trainer te zajedno imaju dvoje djece. Par je skupa od srpnja 2016., a vjenčali su se dvije godine kasnije na Meghanin 25. rođendan. Sretni par dobio je svoga prvog sina Rileyja u veljači 2021., a nedavno je podijelio uzbudljivu vijest da su dobili drugog sina Barryja.

Alexa PenaVega glumila je strogu, ali brižnu stariju sestru Carmen Cortez. Carmen je često bila zločesta i nazivala je svog mlađeg brata Junija pogrdnim imenima, ali kako su brat i sestra morali udružiti snage da bi spasili svoje roditelje, njihova veza postaje jača.

U intervjuu za Insider 2021. Alexa je govorila o vremenu koje je provela na snimanju ''Djece špijuna" i nevjerojatnim uspomenama s glumcima i ekipom.

"Bilo je najzabavnije snimati jer su na setu bila i druga djeca plus djeca kaskaderi. Bila je tona djece na setu. I doživjela sam svoj prvi poljubac na tom setu. Bilo je stvarno uzbudljivo. Za dijete, to su bili ključni trenuci u mom životu."

U originalnom filmu glumila je s 12 godina, a onda je uloge ostvarila u brojnim drugim filmovima uključujući ''Machete ubija'', ''Pidžama party'', ''Prada i osjećaji'', ''Dublji dio oceana'' i još mnogo drugih. Nedavno je Alexa glumila zajedno sa svojim suprugom Carlosom PenaVegom u ''Perfect Mysteries: Newlywed and Dead'', a 2020. u nastavku ''Picture Perfect Mysteries: Dead over Diamonds''.

Osim glume, Alexa je svoje talente predstavila i u 21. sezoni američkog ''Plesa sa zvijezdama'' ujesen 2015. godine.

Antonio Banderas glumio je Gregorija Corteza, otetog oca. U filmu je glumio zgodnog, uglađenog čovjeka koji je od svoje dvoje djece skrivao svoj pravi identitet poluumirovljenog špijuna. Antonio je postigao veliki uspjeh u Hollywoodu prije i nakon svoje uloge u ''Djeci špijunima''. Banderasa nije potrebno previše predstavljati, a osim brojnih filmova u kojima je glumio te najpoznatijem ''Zorru: Maskiranom osvetniku'', dobio je nevjerojatne pohvale za svoje glumačke sposobnosti, uključujući nagradu Filmskog festivala u Cannesu, Europsku filmsku nagradu i nominacije za Oscara, nagradu Tony, dvije nagrade Primetime Emmy i pet nagrada Zlatni globus.

Carla Gugino glumila je Ingrid Cortez, otetu majku. U filmu je glumila mudru majku Carmen i Judija, a bila je i tajni špijun zajedno sa svojim suprugom Gregoriom. Carla je, kao i njezin suprug na ekranu, nastavila glumiti u nizu hit-filmova i televizijskih emisija. Ostvarila je uloge u filmovima ''Noć u muzeju'', ''Američki gangster'', ''Pravedno ubojstvo'', ''Utrka do planine vještica'', ''Čuvari'' i mnogim drugima. Jedna od najpoznatijih uloga bila je i ona majke Edwarda Cullena Esme u ''Sumrak sagi''.

Danny Trejo glumio je Isadora "Machete" Corteza. Machete je bio izumitelj naprava i najstariji brat Gregorija i Marisse Cortez, kao i Carmenin i Junijev stric. Djeca špijuni ostala su s Macheteom i molila ga za pomoć kako bi spasila svoje roditelje, ali on je odbio tražiti svoga brata. Međutim, pred kraj filma svejedno se predomisli i pomogne djeci. Nakon tog filma Danny je glumio u brojnim poznatim filmovima uključujući ''Madness in the Method'', ''Desperado'', ''Od sumraka do zore'' i mnogim drugima. 2022. službeno je debitirao u ''Ratovima zvijezda'' glumeći čuvara Rancora. Osim toga, on je i producent te je stvorio svoj prvi film pod nazivom ''Ambicija'' i drugi film pod nazivom ''Bad Asses''. A zanimljivo je da se osim filmske industrije okušao i u nečem drugom. Naime, Danny je otvorio niz uspješnih restorana u Los Angelesu. Njegov prvi posao bio je prodaja tacosa u ''Trejo's Tacos''.

Prije nego što je započeo svoju karijeru u Hollywoodu, Danny je bio proglašen za jednog od najozloglašenijih maloljetnih zatvorenika u Kaliforniji i odslužio je 10 godina u zatvoru. Danny je navodno prodao svoju prvu drogu u dobi od sedam godina i prvi put je uhićen u šokantnoj dobi od 10 godina. Nadahnjujuća priča o njegovu životu u kriminalu koji je postao holivudski uspjeh dokumentirana je u nezavisnom biografskom filmu ''Champion''.

Kako svi ti glumci izgledaju danas, pogledajte u našoj galeriji.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Jennifer Lopez svu je pozornost usmjerila na ravan trbuh, ali njezina bujna i osigurana pozadina ukrala je sve poglede!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Domaća glumica pokazala raskošan dnevni boravak u novom stanu, ali i kako sama vodi brigu o njemu: "Moji ukućani me mrze, ali..."