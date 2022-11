Sjećate se Emily iz omiljenih "Prijatelja''? Danas je rijetko viđamo, a evo zašto je nestala preko noći!

Helen Baxendale dobro je poznata obožavateljima serije "Prijatelji", no nakon uloge koja ju proslavila odlučila se povući i ne živjeti holivudskim stilom života.

Britanska glumica Helen Baxendale proslavila se ulogom Emily Waltham u omiljenoj seriji "Prijatelji", no nakon toga kao da je nestala i malo tko je više za nju čuo.

Pogledaj i ovo HBO Max donosi Ljudi su ludi za njima: Serije koje su nas prikovale za ekrane

Danas 52-godišnja Helen utjelovila je drugu suprugu Rossa Gellera, i to tijekom četvrte i pete sezone popularnog sitcoma pojavljujući se uz Davida Schwimmera, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matthewa Perryja, Matta LeBlanca i Lisu Kudrow.

No nakon što je iskusila slavu koju je dijelila sa šestero glavnih glumaca, odlučila je da zapravo ne želi živjeti takvim životom jer ne bi imala nimalo anonimnosti ni slobode.

"Mislim da sam vidjela kamo te sve to na kraju odvede. Nisam to uopće željela. Ali vidjela sam te ljude iz 'Prijatelja' i pomislila da ja sebi ne želim takav život. Progonili su ih, nisu mogli ući u supermarket i kupiti nešto", izjavila je Helen jednom prilikom.

Helen se iz serije povukla ranije nego što se očekivalo, i to kada je otkrila da ona i njezin partner David L. Williams očekuju svoje prvo zajedničko dijete.

"Nisam mislila da to što radim zaslužuje svu tu pažnju. Nije se radilo o meni, radilo se tome da mi se sve to dogodilo zbog nekoliko epizoda. Cijela stvar je bila luda!" priznala je u intervjuu za The Independent.

Helen, koja danas ima 23-godišnju kćer glumicu Nell, 20-godišnjeg sina Erica i 15-godišnjeg sina Vincenta, nastavila je igrati manje uloge u dramama, ali niti jedna joj nije donijela slavu kao uloga Emily.

"Mislim da vam treba poseban karakter da biste se mogli s time nositi", zaključila je Helen, koja je aktivna i u borbi za očuvanje okoliša i protiv klimatskih promjena.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Ella Dvornik pokazala rezultate zadnjeg zahvata kojem se podvrgnula: "Boli dosta, mislim da ću još jednom i gotovo"

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Bio je na glasu kao veliki zavodnik, a sada je svima zanimljiviji zbog imena i prezimena svoje supruge