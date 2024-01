Gdje je danas Charlie iz tvornice čokolade? Malo tko zna da je ova dječja zvijezda dio velike uspješnice!

Zvijezda filma ''Charlie i tvornica čokolade'' bio je Freddie Highmore, a malo tko zna da je danas baš on glavni junak jedne od najgledanijih serija.

Film ''Charlie i tvornica čokolade'' bio je pravi hit kad je izašao 2005. godine, a dječak imena Freddie Highmore bio je prava zvijezda.

S 13 godina koliko je imao kad je film pušten u javnost, Freddie nije ni sanjao kakvu će slavu doživjeti, iako je već i prije toga glumio.

A ovako je sve krenulo.

Alfred Thomas "Freddie" Highmore rođen je u Camden Townu u Londonu 14. veljače 1992. godine. Highmore je počeo glumiti sa 7 godina, a od škole nije odustajao unatoč glumi, a unatoč tome što su svi smatrali da mora doći do Hollywooda kako bi uspio, on je govorio:

"Mislim da vam udaljenost od Hollywooda, kao i škole i sveučilišta, omogućuje da vidite iluzije ili da ih prozrete više nego da je to vaša stvarnost. Ali mislim da ti također samo pomaže da rasteš i kao glumac. Ako su ti jedina iskustva odrastanje na setovima, onda dođeš do točke u kojoj se više nemaš na što oslanjati u smislu iskustva iz stvarnog života prikazati ove likove."

Njegova prva uloga bila je 2004. godine u filmu ''Finding Neverland'', a već sljedeće godine ''Charlie i tvornica čokolade'' probio ga je do pozicije jednog od najpoznatijih dječjih glumaca.

Dalje je uloge ostvarivao u ''Arthur and the Invisibles'', ''August Rushu'' i ''Spiderwick Chronicles'', a malo tko zna da je danas upravo on glavni lik jedne od najpoznatijih serija ''The Good Doctor''.

Za svoju glumu dobio je brojne nagrade, a njegova posljednja uloga je u novoj komediji ''The Canterville Ghost''.

O njegovom privatnom životu malo se zna, a 2021. godine viđen je s vjenčanim prstenom te je nakon toga priznao da je pred oltarom izrekao sudbonosno ''da''.

"Da, to je vjenčani prsten. Da, vjenčao sam se. Smiješno mi je jer me ljudi već određeno vrijeme pitaju jesam li se vjenčao pa je vrijeme da i službeno to potvrdim", rekao je Freddie u intervjuu.

Vjenčao se s Klarrisom Munz, uspješnom web-dizajnericom o kojoj se ništa drugo ne zna u medijima.

Detalje svoga braka nije htio otkrivati, a objasnio je i zašto.

"Sjećam se kako je Tom Cruise oduševljeno pričao o Katie Holmes Opri Winfrey kada su se vjenčali. Znam da vi u Americi to inače radite, ali ja nisam takav. Sretan sam što sam oženjen za predivnu djevojku i to je sve što ću reći", ispričao je.

Highmore je inače ljubio nekoliko kolegica tijekom svoje duge karijere. Sa Sarah Bolger je bio u vezi od 2006. do 2009. godine, nakon čega je ljubio Dakotu Fanning 2009., a od 2016. do 2017. godine u njegovu je zagrljaju bila Abigail Breslin.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Zanimljivosti Aleksandra Prijović prekinula je koncert zbog reakcije svog supruga Filipa, širi se snimka u kojoj se vidi što je napravio čim je došao do nje na pozornici!

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Nekad i sad Jedna od najljepših žena svijeta odbacila je svoj zaštitni znak pa pronašla ljubav s muškarcem s kojim ju nitko nije mogao zamisliti