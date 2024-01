Rijetki vjeruju koliko legendarna plavuša ima godina, a sada je priznala da ima par trikova zbog kojih izgleda puno mlađe!

Donna Mills otkrila je tajnu svog atraktivnog izgleda u 82. godini kojim izaziva divljenje svojih obožavatelja, dok promovira svoj novi film "Ladies Of The 80s"

Američka glumica i zvijezda serije "Knot's Landing" Donna Mills uspjela je održati zadivljujuću figuru u svojim 80-ima, a sada je otkrila i neke od svojih trikova pomoću kojih je to uspjela.

81-godišnja Donna je za First For Women ispričala što točno radi kako bi zadržala holivudsku formu i to dok promovira svoj nov film "Ladies Of The 80s" s Lindom Gray, Loni Anderson, Nicollette Sheridan i Morgan Fairchild. Tako je otkrila da za nju više nema ugljikohidrata, što znači se odrekla peciva i slastica.

“Volim kruh, volim desert, volim sladoled i sve te stvari, ali zbog ugljikohidrata dobivam kilograme pa ih pokušavam izbjegavati", priznala je Donna.

No nedavno je pronašla način kako uživati ​​u slasticama.

"Pronašla sam sjajnu knjigu o Ketou i počela raditi deserte s niskim sadržajem šećera i ukusni su. Također radim špagete squash umjesto tjestenine. Ja svoje radim od svježe tikve, ali možete je kupiti već gotovu. Propirjam malo češnjaka i maslaca pa to stavim preko njih s malo parmezana. Božanstveno je i zadovoljavajuće", otkrila je glumica.

Također je otkrila i svoju metodu kako se oduprijeti i pobijediti popodnevni umor.

"Oko 4 sata popodne odjednom mi se spava, zijevam, ne volim tada piti kavu jer neću moći spavati noću pa zato izađem na svježi zrak, prošećem brzo čak i samo deset minuta. To me razbuđuje i osvježava", dodala je.

Uz to, Donna se odrekla sokova i pije samo vodu.

"Ostati hidriran također je važno za energiju. Nikada toga nisam bila svjesna, mogla sam izdržati cijeli dan bez vode, ali počela sam shvaćati da to nije dobro za mene", priznala je Donna.

Uz to ima impresivan režim vježbanja, pa igra tenis četiri do pet puta tjedno i vježba između 40 do 60 minuta dnevno.

Donna je bila jedna od najpopularnijih u Hollywoodu, kada se u dobi od 54 godine odlučila posvetiti odgoju kćeri koju je posvojila u dobi od samo četiri dana i zbog toga nije požalila.

"Željela sam imati djecu, ali to mi nije bilo u prvom planu. Nakon što sam napustila sapunicu “Knots Landing” imala sam vlastitu tvrtku i snimala filmove za televiziju. Poslije toga sam pomislila: “Dobro, sve sam ovo napravila, što sada? Primijetila sam da sam bila jako ljubomorna kada bih vidjela malo dijete kako trči svojoj majci i govori joj “mama”. Osjetila sam to nezadovoljstvo, osjetila sam da mi nešto nedostaje. Shvatila sam da samo želim biti mama. Osjećala sam da stvarno imam što dati djetetu", objasnila je u nedavnom intervjuu.

Devet mjeseci kasnije posvojila je djevojčicu Chloe u koju se zaljubila na prvi pogled, a koja danas ima 28 godina i radi kao manekenka i voditeljica članstva za Malibu Soho House.

Osim Chloe, Donni je u životu najvažniji i njezin partner, 72-godišnji glumac Larry Gilman s kojim je u sretnoj vezi više od dvadeset godina.

