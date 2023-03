Slavnog ljepotana nije moguće prepoznati nakon zastrašujuće transformacije, zgodnom licu nema ni traga!

Colin Farrell snimljen je kao Pingvin na setu svoje nove, istoimene serije, u kojoj će se pojaviti kao glavni lik.

Holivudski glumac i miljenik žena Colin Farrell snimljen je u neprepoznatljivom izdanju nakon transformacije za svoju ulogu Pingvina u novom spin-offu o Batmanu.

Pogledaj i ovo Zakamuflirao se Najnovije fotografije zgodnog glumca mnoge su zbunile, teško je bilo pogoditi je li uopće o njemu riječ

46-godišnji glumac, nominiran za Oscara, viđen je našminkan i potpuno odjeven kao zlikovac na njujorškom setu dugoiščekivane serije naziva "Pingvin". Colin na fotografijama izgleda više nego spremno za ulogu negativca koji je također poznat kao Oswald 'Oz' Chesterfield Cobblepot, i to samo nekoliko tjedana nakon što je otkriveno da snimanje počinje.

Očekuje se da će ono potrajati do sredine ove godine, a seriju režira izvršni producent Matt Reeves, koji je režirao i film "The Batman", u kojem se Colin prvi put pojavio kao Pingvin. Ne zna se mnogo o zapletu i radnji serije, ali očekuje se da će se nastaviti tamo gdje je film stao, a to je Gotham u kaotičnom stanju nakon smrti kriminalnog bosa Carminea Falconea. Velik dio glumačke postave obavijen je velom tajne, no poznato je da će Cristin Milioti glumiti Sofiju Falcone iliti suprugu pokojnog Carminea.

Prije nekoliko dana Deadline je izvijestio da je Clancy Brown izabran za ulogu rivalskog mafijaškog bosa Salvatorea Maronija, a Colin je u siječnju ove godine priznao Varietyju da nije imao pojma da će ga zamoliti da glumi u seriji o Pingvinu dok snima Batmana.

"Jedino što mi je tada palo na pamet je da nisam ni približno uspio istražiti lik onoliko koliko sam želio. Iskreno, sve moje misli o seriji bile su vezane uz rad Mikea Marina. Samo znam da je bilo toliko posla s ovim, a on je jednostavno genij, tako da je njegov rad zapravo bio inspiracija", priznao je Colin.

Variety je bio taj koji je prvi izvijestio da je glumac potpisao ugovor za glumu u "Pingvinu" u prosincu 2021. godine, nakon čega je u ožujku 2022. HBO Max službeno naručio seriju.

"Pingvin" će se sastojati od osam epizoda, a datum početka prikazivanja zasad ostaje nepoznanica.

