Zvijezda kultne serije 90-ih i žena Indiane Jonesa osvanula je u neprepoznatljivom izdanju, malo tko je shvatio da je to ona

Calista Flockhart osvanula je u neprepoznatljivom izdanju i to zahvaljujući seriji "Feud: Capote vs. The Swans" u kojoj ćemo ju uskoro gledati.

Američka glumica Calista Flockhart u javnosti se u posljednje vrijeme rijetko pojavljivala, no sada je osvanula u svom neprepoznatljivom izdanju i transformacije za ulogu u novoj seriji.

U javnost je pušten najavni plakat za njezin projekt "Feud: Capote vs. The Swans", a 59-godišnjakinja Calista na njemu ima smeđu kosu, crveni ruž, nosi srebrne naušnice, a u rukama drži crnog labuda i to kao lik Lee Radziwill.

Inače, Caroline Lee Bouvier, kasnije Canfield, Radziwill i Ross, bila je pripadnica visokog američkog društva, izvršna direktorica za odnose s javnošću i dekoraterka interijera. Bila je poznata i mlađa sestra Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis te šogorica predsjednika Johna F. Kennedyja, a za njezin lik kao savršeni odabir pao je na Calistu.

"Feud: Capote vs. Swans" druga je sezona antologijske televizijske serije "Feud" koju je kreirao Ryan Murphy za FX, a koja je debitirala 2017. godine. Režiju potpisuju Gus Van Sant, Max Winkler i Jennifer Lynch, a scenarij potpisuje Jon Robin Baitz i njezino prikazivanje najavljeno za 31. siječanj ove godine.

Calista se tako ponovno vraća na male ekrane, koji su joj itekako dobro poznati, nakon što se proslavila hit TV serijom "Ally McBeal". U tome joj veliku podršku daje njezin suprug, legendarni glumac Harrison Ford s kojim je u braku od 2010. godine, kao i njihov sin Liam.

Ford i Flockhart upoznali su se 2002. godine na dodjeli Zlatnih globusa u Los Angelesu, i to zahvaljujući njezinu lukavom planu. Naime, Calista ga je tada "slučajno" zalila pićem s namjerom da ga upozna, a odvažni potez joj se isplatio. Odmah je pao dogovor za ponovni susret, a Calistin sljedeći korak bilo je angažiranje kolege Jamesa Marsdena da joj pomogne u cijeloj toj situaciji jer jednostavno nije mogla odoljeti Harrisonu.

Calistin se plan tako počeo dobro razvijati, a ona je sama u nekoliko navrata priznala da je Harrisonova ljubavna prošlost uopće nije zanimala, kao ni njegove godine.

