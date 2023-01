Bile su omiljene slatkice s malih ekrana, ali njihove pojave u posljednje vrijeme izazivaju samo zabrinutost i čuđenje

Ashley Olsen udala se u tajnosti za Louisa Eisnera, s kojim je u vezi od 2017. godine.

Bivša glumačka dječja zvijezda i zaštitno lice hit-serije "Puna kuća" Ashley Olsen udala se za svojeg dugogodišnjeg dečka Louisa Eisnera, prenose strani mediji.

36-godišnja Ashley, koja je danas uspješna modna dizajnerica, i 33-godišnji umjetnik vjenčali su se na tajnoj ceremoniji održanoj u privatnoj rezidenciji u Bel-Airu 28. prosinca, a to su sve dosad uspješno krili od svih, piše Page Six. Njima bliski izvori tvrde da je vjenčanje bilo skromno, s 50 uzvanika, te da je slavlje potrajalo do kasno u noć.

Ashleyina sestra blizanka Mary-Kate Olsen i njihova mlađa sestra, 33-godišnja Marvelova zvijezda Elizabeth Olsen vjerojatno su bile među gostima, iako se time zasad još nisu pohvalile javno, što nije čudno jer detalje svojih privatnih života vole čuvati za sebe.

Ashley i Louis u romantičnoj su vezi od kraja 2017. godine, a šuškalo se da su se zaručili dvije godine kasnije. U javnosti se rijetko zajedno pojavljuju, a crvenim su tepihom prošetali tek 2021. godine.

Sestre Olsen svjetsku su slavu stekle glumeći u hit-seriji "Puna kuća" i bile su omiljene među gledateljima, No posljednjih nekoliko godina izazivaju zabrinutost fanova, naročito Mary Kate, koja izgleda iscrpljeno i mnogo starije nego što uistinu jest, i više ih ne možemo uspoređivati sa slatkicama kakve su nekada bile.

Nekad ih je bilo teško razlikovati, što danas nije nikakav problem jer Ashley izgleda mlađe i zdravije od svoje blizanke. Postoje nagađanja kako se Mary Kate podvrgnula plastičnim operacijama koje, kako se čini i što je slučaj kod mnogih zvijezda, nisu baš bile uspješne. Neki stručnjaci razlog lošeg izgleda glumice pronalaze u njezinoj ovisnosti o nikotinu i pušenju cigareta te lošim životnim navikama.

"Poznato je da Mary Kate puši, a nikotin u duhanu ubrzava starenje. Usto, to može biti i zbog loših faktora iz okoline kao što je zagađen zrak. Kako stari, spustile su joj se i obrve te pojavile izraženije bore oko očiju i usta, a ima i udubine na obrazima", izjavio je američki kirurg Rian Maercks.

Ipak, mnogi vjeruju kako je njezin današnji izgled posljedica dugogodišnje borbe s anoreksijom.

Blizanke Olsen glumačku su karijeru započele u dobi od samo šest mjeseci u seriji "Puna kuća", koju su mnogi od nas rado pratili. Glumile su Michelle Tanner, najmlađu članicu obitelji Tanner izmjenjujući se u scenama. Nakon serije glumile su u filmovima, snimile glazbene albume, a danas se bave modnim dizajnom.

