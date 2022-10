Halid Bešlić za In magazin je priznao da je u tinejdžerskim danima bio prilično nestašan, Dino Merlin je imao gotovo sve dvojke u knjižici i loše vladanje, a Stjepan Hauser je bio toliko povučen da do 18. godine nije ni govorio. Zvijdezde nam danas otkrivaju kakvi su bili tinejdžeri u doba kada nije bilo interneta ili mobitela, kada su susjedima krali jabuke i bili buntovnici u školi. U tinejdžerske dane slavnih vodi nas Davor Garić.

Teško ćete na ovim fotografijama iz mladosti prepoznati glazbenu legendu koju obožavaju u cijeloj regiji. Halid Bešlić u tinejdžerskim danima bio je isti kao i danas, samo malo nestašniji.



''Znatiželjan, društven i volio sam malo u zijan ić. Znate šta je zijan? Ma ono ''tamo gdje ne treba''...hahahaha...ukrademo jabuka, ma dječja posla.'', prisjetio se Halid Bešlić.



Tinejdžerskih se dana svi rado prisjećaju. Jelena Rozga, evo Matije Vuice, a ovo je tinejdžerica Maja Šuput... Dino Merlin ovih je dana iz arhive sjećanja iskopao svoju đačku knjižicu i dobro se nasmijao.



''Kćerka mi je Oxford završila, sin Westmister Academy, akademski knjiški ljudi, žena mi je arhitekt, svi imaju sve petice u životu, sad otvaraju oni, a kod mene ovako: tad se to zvalo srpsko-hrvatski 5, francuski 5, a onda sve ostalo dvica i vladanje loše! hahaha...tako da su me svi gledali, jao!'', priča Dino Merlin.



A kakav je Halid bio u školskim klupama?



''Tri, četiri...ocjene. Tri, četiri, srednja žalost!'', prisjetio se Halid Bešlić.



Srednja žalost nije dolazila u obzir kod srednjoškolke Mije Dimšić. Prolazile su samo petice.



''Bila sam stvarno štreberica, cijelu srednju školu. Čak mi je mama znala reći ''Ne očekujem od tebe da imaš sve petice, ne moraš toliko učit!'' tako da sam ja uvijek bila ta osoba koja sama sebi zadaje stres'', govori Mia Dimšić.



Stjepan Hauser danas je showman koji puni dvorane diljem svijeta, no u tinejdžerskim je danima bio sušta suprotnost.



''Kad sam bio klinjo, čak dosta dugo do neke 18. nit sam pričao zapravo, ja sam sve svoje emocije kroz to čelo i kroz tu glazbu izražavao, što je bilo super, ali kasnije sam počeo i u privatnom životu se sve više opuštati i evo...di je kraj?'', pita se Stjepan Hauser.



Dok je Hauser bio miran ko bubica, neki su bili glasni tinejdžerski buntovnici.



''Dobro sam skrivao svoje nepodopštine, sjećam se, stalno sam mijenjao boje kose, imao sam rozu, plavu, crnu, ljubičastu, sve živo.'', govori Luka Nižetić.



''Dakle, tinejdžerica u šestom razredu je izgledala ovako....a tinejdžerica u osmom razredu je izgledala ovako: aaaaaagrrrrrrhhh!'', govori Ivana Banfić.



''Nisam volio školu! Volio sam samo određene predmete i onda sam guštao u njima, a ovo ostalo mi je bilo....stalno sam dizao ruku na matematici ''Profesorice, oprostite, šta nama ovo treba?!'', govori Luka Nižetić.



''Sve kontra! Kad bi mi netko rekao lijevo, ja desno! Buntovnik bez razloga! takva sam bila, ali to je takvo bilo buntovničko vrijeme, je l'. I ostala sam do dan danas buntovnik bez razloga...'', šali se Ivana Banfić.



''Bio sam jedan tipični buntovnik, ali simpatičan, nisam bio odvratan!

Buntovnici ili s uzornim vladanjem, mnogi su već kao tinejdžeri znali čime se žele baviti u životu usprkos skromnim uvjetima u kakvim su odrasle mnoge zvijezde'', priča Luka Nižetić.



''Vrlo sam imao sretno djetinjstvo. Siromašno, s današnje tačke gledišta, vrlo smo siromašno živjeli, a Bože dragi kako nismo ničega bili željni, nismo bili ničega željni! Kad imaš nešto u mjesec dana tome se raduješ, a danas imaju to isto svaki dan, ali se ne raduju! To je malo za analizu, za psihologiju!'', smatra Halid Bešlić.



Zaključak - djetinjstvo i mladost bili su im skromni, ali sretni.



''Da, možda je to najbolji način za opisati, stvarno je sirotinja to bila jedna velika, kad bi netko imao loptu to je već bila velika fora'', prisjetio se Miroslav Škoro.



Pa makar bili i sirotinja, uspomene iz školskih klupa, prve ljubavi i tinejdžerski nepodopštine nikad se ne zaboravljaju.

