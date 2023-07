Zbog ''Zlatnog kaveza'' postao je jedan od najpoželjnijih Turaka: ''Ovo je tako čudno, nakon šest dana igranja ove uloge...''

Turska dramska serija "Zlatni kavez", koja se emitira na Novoj TV, pravi je hit. Osim intrigantne radnje koja se vrti oko moćne istanbulske obitelji, veliku pozornost privukli su i glumci. Glavnog lika Ferita utjelovio je mladi Mert Ramazan Demir, koji mami uzdahe žena diljem svijeta. U idućim minutama donosimo intervju s markantnim glumcem koji je otkrio kako ga je uloga Ferita promijenila te je li očekivao da će popularnost serije poprimiti ovakve razmjere. Razgovor pogledajte u prilogu In magazina!

U seriji je razvratni bogataš, a u stvarnosti 25-godišnjak koji je zahvaljujući seriji "Zlatni kavez" postao jedan od najpoželjnijih Turaka. Mert Ramazan Demir u privatno vrijeme sportski je tip, obožava boks, nogomet i košarku, a zbog uloge Ferita, priznaje, počeo se mijenjati.



''Ovo je tako čudno. Nakon 6 dana igranja ove uloge i mnogo sati... svi me pitaju jesu li Ferit i Mert iste osobe. Ali upravo suprotno, prije nego li je ovaj projekt počeo, ja sam bio sasvim drugačiji muškarac. Ali kada sam počeo igrati ulogu Ferita, polako sam postao on tijekom procesa. Ponašam se kao Ferit u svom svakodnevnom životu. Mijenjam se ovisno o Feritovom raspoloženju. Nekad ako je taj dan na redu scena s razmaženim Feritom, ja postanem razmaženo dijete! Ako će biti ljut ili vikati na nekoga, ja ću provesti ostatak dana ljut'', priča Mert.



Njegovo raspoloženje sada ovisi o zavodniku Feritu, sinu iz bogate obitelji koji teži izgradnji životu po svome ukusu. Iako ne baš zavidnog karaktera, Ferit je osvojio srca žena diljem svijeta.



''Svakog tjedna, s novim scenarijem, upoznajem drugačije dijelove Ferita. Svakog tjedna kažem: "Wow, je li on doista takav?" Nakon što sam upoznao novu stranu njega. Generalno, Ferit je razmažen, samodopadan, čak i previše samodopadan do razine narcizma. Ne uvažava ničije mišljenje osim svojeg, ne cijeni ništa. Najviše cijeni svojeg djeda, u kojem vidi najveći autoritet. Osim njega, spreman je odustati od bilo koga. Nakon što dobije ono što hoće, nastavlja sa svojim životom'', govori Mert.



Radnja je naravno začinjena i ljubavnim intrigama. Feritova supruga u seriji je Sejran, koja je s njime u braku završila suprotno svojoj volji. U braku s Feritom trebala je biti njezina sestra Suna, no život je za Sejran imao drugačije planove.



''Ona mu uništava ego. Jedini je razlog što ona ne pripada Feritu. Možda nakon što je osvoji, Seyran će postati bezvrijedna za njega. Razlog zašto mu je toliko dragocjena je taj što je ona neprestano u konfliktu s njim'', ispričao je Mert.



Ovaj par se, osim u seriji, povezuje i kada se kamere ugase. Šuška se da su Mert Ramazan Demir i glumica Afra Saračolu u vezi, a nagađanja je potpirila i činjenica da je Afra nedugo nakon početka snimanja serije prekinula s dugogodišnjim dečkom. Nije čudno što su tema brojnih nagađanja jer serija Zlatni kavez pravi je hit u Turskoj, a i šire.



''Iskreno, u početku nisam ovo očekivao. Naravno da sam znao da će biti dobar projekt, ali nisam očekivao da će biti toliko dobar i jako popularan širom svijeta. Kada sam ušao u projekt, s vremenom sam shvatio da je tim s kojim radim jako dobar. Da cast odgovara perfektno. Vidio sam to kako je vrijeme prolazilo. Kasnije sam rekao sebi: "Ok, ovaj je projekt golem!"'', rekao je Mert.



Pokazuju to i podaci da na Novoj TV svaku minutu ove serije u prosjeku prati gotovo 370.000 gledatelja čime ostvaruje 34,7 udjela u gledanosti i najgledanija je serija na svim TV kanalima. Svima koji ju prate Mert poručuje:



''Što da kažem...Jako sam im zahvalan. Nastavite nam pratiti. Još uzbudljivih stvari će se dogoditi u ovom projektu. Ovo je magičan projekt'', zaključio je Mert.



Seriju "Zlatni kavez" možete pratiti od ponedjeljka do petka odmah nakon Dnevnika Nove TV.

