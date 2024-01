''Stara zvona'' 1994. vinula su Zorana Jelenkovića u zvijezde, a evo što kaže zašto ga češće nema u medijima: ''Iz paštete iskaču jedne te iste osobe!''

Zoran Jelenković glazbenik je čiju je karijeru obilježila pjesma ''Stara zvona'' te ušla u anale hrvatske glazbene povijesti. Zašto više nije prisutan u medijima, kako komentira pjesmu koja ga je vinula u glazbeno nebo te koje su mu želje za 2024. godinu, donosi naš Hrvoje Krolo za In Magazin.

Upravo ova pjesma ove godine slavi svoju tridesetu godišnjicu. Davne 94. Zoran Jelenković je na Zadarskom festivalu otpjevao ''Stara zvona'' i vinuo se u sam vrh estradnog neba. I nakon tri desetljeća s istim žarom i emocijom pjeva o ljubavi.



''Mogu slobodno reći da su mi ona otvorila put na hrvatsku scenu i pomogla u realizaciji životnih potreba. Tako da sam zahvalan i sebi i toj nekoj viziji, ja sam nju napisao za 15 minuta, tako da hvala Bogu i svima koji su prihvatili tu pjesmu, jer bez nje jednostavno ne bi bio ja – ja'', kaže.



U šali kaže kako je pjesma Stara zvona nastala u 15 minuta, a trajat će vječno. Iako njegov profesionalni estradni put traje već 30 godina, ljubav prema glazbi započinje u 16. godini. Kroz svoj početak učio je od velikana hrvatske glazbene scene, bio je prateći vokal i bubnjar čak i Miši Kovaču.



''Ja sam u ono vrijeme pratio i radio s pokojnim Ivom Fabijanom, dvije godine sam radio u grupi Osvit, pa sa Duškom Lokinom. S razno raznim našim glazbenicima koji su na ljestvici bili visoko u to vrijeme. Puno mi je to pomoglo, jer ti kad si mlad kupiš sve od njih, malo njihove mote, ponašanje i uvik govoriš e da mi je biti kao i oni. I tako se i dogodi i postaneš kao i oni'', kaže.



Iako ovaj energični Zadranin uvijek ima nešto zanimljivo za ispričati, nema ga mnogo u medijima. Kaže, nije do njega jer je s novinarima uvijek bio u dobrim odnosima.



''Baš sam suprugi rekao kad sam dolazio ovdje, mediji su postali drugačiji u odnosu na ono što su bili prije. Samo ću reći da bi bilo dobro da se u paštete počne stavljati više osoba iz glazbenih voda pa možda i iz koje i ja iskočim. A ne samo jedna pa onda samo te osobe iskaču iz paštete. Ali hvala Novoj TV uvijek me poprati, to moram reći'', kaže.



U sretnom braku je 35 godina, a nama je otkrio tajnu uspjeha. Za stabilan odnos treba mnogo razumijevanja i poštovanja.

''Ja najviše volim kada stvari idu svojim tokom, pa iako se dogodi par svađa to brzo i prođe. Ja njoj skuham dobar ručak i bude super. Ali uglavnom sam ja kriv. Ljubavide kroz želudac. Uvijek, ja vam kažem da ide sigurno više od 50 posto'', kaže.



Iako ne govori mnogo o svojem privatnom životu, ne može sakriti ponos na svoje sinove Ivana i Šimu. Kaže da bi volio što prije postati djed.

''Ja sam već u godinama, ja bi volio da mogu barem malo baluna baciti na male branke jer što ću biti dida od 70 godina. Ja bi dok sam još mlad'', šali se.



Nova godina Zoranu donosi i nove izazove, osim onih glazbenih odlučio je i da treba pripaziti malo na prehranu.



''To mi je pod broj jedan jer vidim da imam problema s time. Zdravlja sam dobroga ali ta debljina nosi od dijabetesa, visokog tlaka, to se može javiti, tako da mi je to prvo da napravim'', zaključio je.



Ne sumnjamo da će Zoran na svojem putu biti uspješan upravo kao što je bio i advent u Zadru, za koji mnogi govore da je bio jedan od najboljih na Jadranu.

