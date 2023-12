Pjevač kojeg obožava cijela regija snimio je duet s našim hit-bendom, evo kakve im je životne savjete udijelio!

Željko Samardžić pjevač je kojeg obožava cijela regija i rijetko tko nije s njim poželio suradnju. Među posljednjima to se ostvarilo grupi Ljubavnici, a osim dueta, bila je to prilika i da Samardžić dečkima udjeli pokoji životni savjet. Osvrnuo se ne samo na ljubav već i na nadolazeće blagdane, koji se u njegovoj obitelji slave dva puta.

''Nekoliko puta smo radili kao predgrupa našem dragom Željku, tu smo se upoznali i tu je lagano krenulo razmišljanjem kako bi se uopće pristupilo Željku da se jednog dana možda napravi duet'', priča Mario Regelja.

''Kćerka Minja je uspostavila kontakt s njima prije mene, oni su izrazili želju, a ja sam rekao sačekajte'', dodao je Željko Saamrdžić.

A onda je vrijeme za tu suradnju napokon stiglo. Pesma ''Tebi jedna meni dve'' nastala na relaciji Zagreb - Beograd. Bila je to prilika i da poznati ''stari lav'' dečkima udijeli i pokoji savjet:

''Tako sam i ove divne momke savjetovao da je život prolazan, i da je jako lijepo ako grade neku kuću, da misle o njoj i da je čuvaju, i da ne dozvole da bilo kakva oluja ili vjetar to poruše'', otkrio je Željko

Svojim primjerom Samardžić to i svjedoči. Suprugu Maju voli već gotovo 5 desetljeća. Prvi put kad ju je ugledao zauvijek pamti, kao i to da je njihova ljubav na početku bila ''zabranjena'':

''Pitao sam njenog profesora da mi kaže tko je ta mala, i kaže mi 'nemoj se tu petljati, to ti je kćerka od profesora Đaferovića, matematičara''. I pjevači i nogometaši su bili na lošem glasu, malo su roditelji bili protiv toga, ali ja sam bio uporan i rekao sam ja te nikad neću izdsti'', prisjetio se Željko.

Samardžić je karijeru započeo tek u 40-ima. Zbog nje su se preselili iz rodnog Mostara u Beograd:

''Jer smo mi bili miješan brak, u tom periodu nismo nigdje bili dobrodošli. Ali u svakom slučaju... Priroda je odredila muškarca da bude taj koji donosi, a žena je tu da bude stup porodice, da čuva, da obezbijedi sve'', priča Željko.

Da bude potpora trima kćerima tijekom njegovih izbivanja:

''Dešavalo se da ova moja najmlađa Minja, koja je tek bila beba u Beogradu kad smo došli, da me maltene persirala kad me vidi jer me viđala samo na televiziji'', priča Željko.

Danas je Željko ponosni djed dvjema unukama i dvojici unuka. Složit ćete se, malo koga neće dirnuti dok priča o ljubavi koju su prenijeli u obitelj. Željku je majka Hrvatica, a otac Crnogorac. I blagdani koji dolaze donose posebno zajedništvo:

''To su tri veselja, uvijek kad je Bajram moja Maja napravi baklavu i mi smo svi radosni svi dođu okolo. Kad je Božić jedan svi smo tu, kad je drugi svi smo tu. Šaljemo poruke prijateljima, meni je to predivno, ja sam se navikao na to'', priča Željko.

Tek što se vratio s turneje po Americi, brojni su još koncerti pred njim. A on kaže - čeka da malo odmori i posveti se onomu u čemu uživa:

''Moj brod još ga nisam izvadio iz mora, još uvijek je u luci u Kotoru'', otkrio je.

