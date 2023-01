Željko Bebek progovorio o braku sa suprugom Ružicom: ''Meni je iz treće uspjelo, ja sam valjda najsretniji muškarac na svijetu''

Čast zatvaranja splitskog adventa pripala je pjevaču Željku Bebeku koji je na kultnim Prokurativama napravio večer za pamćenje. Što pjevača veže za Split, kako je proveo 77. rođendan te koja je tajna zaljubljenosti između njega i njegove supruge Ružice saznao je Hrvoje Krolo za In magazin.

Pjevač čije hitove vole diljem regije stigao je u Split kako bi se na Prokurativama zajedno sa Splićanima oprostio od ovogodišnjeg adventa. Pjevanjem u glas, publika je potvrdila kako je upravo pjevač bio šećer na kraju prazničkog šušura. Bebeka za ovo mjesto veže uspomena još dok je bio pjevač Bijelog dugmeta.



"Prije 100 godina kad sam sa starom ekipom bio gost na jednom od prekrasnih Splitskih festivala koji su se tu na Prokurativama odvijali. Sjećam se da je te godine pobijedila Tereza Kesovija. Mi smo bili presretni, zajedno s njom da smo imali nastup jer smo bili poznati po tome da ne idemo na festivale. Split je imao tu priliku i mi čast da jedan put na festivalu budemo u Splitu.", prisjetio se Bebek.

A da Splićani vole Željka dokaz je bilo i prepuno gledalište koje je odzvanjalo hitovima "Ne spavaj, mala moja", "Da je sreće bilo", "Laku noć, svirači" ali i novim uspješnicama kojima je ovaj karizmatični pjevač hipnotizirao publiku. Grad podno Marjana za njega je drugi dom.



"Ja sam već 25 godina nekako možda na najljepšem mjestu na svijetu, ali sam ga exkluzivno izabrao pošto mi je brod tu i ja sam zapravo splitski čovik pola godine u godini.", kaže.



2022. godinu pjevač će pamtiti osim po uspješnim koncertima i po rođendanskom slavlju. Naime, iako bi malo tko pogodio, ali Željko je napunio 77. godinu, a za mladolik izgled i zaraznu energiju ima jednostavan recept.



"Mogu malo šarmantno inprovizirati, to je sa strijelcima tako, strijelac je najbolji znak na svijetu. Mogu reći ako sam nečim sebe učinio snažnijim i jačim i zdravijim to je kad sam prije 20 godina bacio cigarete. I naravno posvetio se malo i sportu, skijanju, to je moja ljubav osim muzike možda najvažnija.", kaže.



Mnogo je toga u svojem životu prošao, bilo je uspona i padova, ali ističe da pamti samo sretne dane, a njegove rođendanske želje vezane su za obitelj.



"U mom bendu nastupa sin Zvonimir kao odličan gitarist, kao back vokal, kao dečko koji će sigurno raditi svoju karijeru nakon šta zadovolji ćaćine apetite. Pa onda kažem neka mi se to dogodi da moj sin uspješno izgradi svoju solo karijeru.", kaže.



Njegova desna ruka, oslonac ali i životni suputnik definitivno je supruga Ružica, za koju kaže, da među njima tinja ista ona ljubavna iskra kao i prvog puta kad su se susreli.



"Nekom se to desi jednom, nekom se ne desi nikad. Ja sam probao tri puta i iz treće je uspjelo. Pamtiš svaki datum, svaki termin susreta, vjenčanje, rođenje djece i onda ti dani kojih se sjećaš uvijek upotpunjuju tu ljepotu življenja. I zato sam ja najsretniji valjda muškarac na svijetu.", kaže Željko.



A razloga za sreću Željko ima i zbog činjenice što je njegova biografija "U inat svima" postigla veliki uspjeh da se već spominje i novi nastavak, no ono što je zasigurno najzanimljivije jest činjenica da bi Bebek mogao dobiti i svoj dokumentarni film.



"Imam ja ponudu za to. Čovjek koji već dugo vremena mašta o tome da mi dokaže da ima dobru ideju i da će to biti dobro. Možda napravi neku priču koja će tu i tamo nekoga zanimati u budućnosti koje ne moram biti ni ja svjedok, nego će biti moja djeca, moji unuci svjedoci. Što će pogledati i reći eno našeg tate ili dide.", kaže.



Mnogo je toga što će nam Željko još pokloniti, no ono u čemu najviše uživa je stvaranje novih pjesma kojih u ovoj godini neće nedostajati.



